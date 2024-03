La difficile alleanza Pd-M5S. L’ultimo appello di Lattuca:: "Decidete, il tempo stringe"

Una settimana cruciale per capire se quel matrimonio s’ha da fare e sbrigarsi a chiudere. Il sindaco Enzo Lattuca è stato molto chiaro i giorni scorsi con il coordinatore provinciale del M5S Mauro Frisoni: "L’alleanza per le comunali di giugno noi l’abbiamo stretta con varie forze politiche, è già un campo largo, se volete entrare va bene ma bisogna che decidiate in fretta". Alla presentazione della lista del Pd per le comunali il candidato a succedersi lo ha ribadito. "Negli ultimi giorni è cambiato qualcosa a livello del nucleo di attivisti del M5s locale che sembrano orientati a stringere una alleanza con noi - ha osservato Lattuca -. Il nostro non vuole essere un prendere o lasciare , ma il tempo stringe e spetta al M5S scegliere se confluire in un progetto avviato e un’alleanza costituita".

Questi sono allora giorni decisivi per provare dare corpo a questo progetto. Il fatto nuovo a cui si riferisce Lattuca è il ritorno nel movimento di Vittorio Valletta, fuoriuscito da Cesena Siamo Noi di cui è stata candidato sindaco nel 2014 e nel 2019, pronto ad abbracciare il progetto dei coordinatori regionale e provinciale di confrontarsi con le forze progressiste in vista di un’alleanza. Attorno a Valletta potrebbero esserci altri esponenti, provenienti come lui da Cesena Siamo Noi, oppure da ambiti differenti ecologisti e di sinistra, per formare la lista e allearsi con il Pd e le altre forze. A questo obiettivo sta lavorando il coordinatore Frisoni in una corsa contro il tempo, con l’aperta contrarietà dei pentastellati storici cesenati che fanno riferimento al capogruppo consiliare Claudio Capponcini. Il problema dunque è trovare le persone disposte ad andare in lista. L’alternativa sarebbe non presentarsi alle urne, con una ricaduta d’immagine tremenda.

Ad opporsi al matrimonio con il Pd, forti anche degli ultimi incerti regionali (Basilicata) e nazionali con le incrinature sopraggiunte tra Schlein e Conte, sono il consigliere comunale Claudio Capponcini e i militanti che a lui fanno capo i quali hanno obiettato che la linea politica non si cala dall’alto e che in città il rapporto tra M5S e Pd è sempre stato critico e l’operato del sindaco e della giunta più volte osteggiato. Capponcini medita l’addio: "Il presidente Conte deve riflettere su questi atteggiamenti non proprio democratici. Non siamo inclini a stare dove non siamo desiderati. Ricorsi per quello che sta avvenendo? Servono a poco, quando il giocattolo si è rotto. La chiarezza è venuta a mancare con pericolose ripercussioni che già stanno dando effetti negativi sui territori". Capponcini è critico anche verso il ritorno di Valletta nel M5S. "Ripescare figure che provocarono scissioni a Cesena anche violente, io c’ero, e chiamare all’adunata altri per formare qualcosa di forzato e artificiale e mai condiviso - commenta - appare davvero imbarazzante per tutto il movimento e degradante per noi che per tanti anni ci abbiamo messo cuore e faccia. Conte ha voluto massimo potere e siamo ancora convinti sia una figura di massimo rispetto, ma in questa fase c’è poca chiarezza che invece dovrebbe partire da lui. Anche a Castelfranco nel modenese (dove il M5S si è alleato con il Pd per le comunali, ndr) la situazione è la stessa che a Cesena, purtroppo".