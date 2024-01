La difficile vita dei braccianti. Stretti nei tuguri e la solita pizza

Quando il salario minimo, insieme a lotte sociali per decenti condizioni di vita dei meno abbienti, era davvero la ragion d’essere delle forze socialiste e progressiste nella Cesena del primo ‘900. Lo conferma e lo racconta, come una fotografia veritiera, la “Relazione Statistica - Organizzazione e condizione di lavoro degli operai del Circondario di Cesena”, 1903 e poi 1906, a cura dell‘allora neonata Camera del Lavoro di Cesena (gli opuscoli originali sono consultabili presso la nostra Biblioteca). Il racconto storico che promana da quelle pagine appassionate è decisamente diverso e più sincero rispetto alla zuccherosa “vulgata” oggi spesso prevalente (nel nostro caso vulgata sta per versione facilona) della “città d’una volta”, spacciata per gaudente e godereccia. Della serie: si stava meglio quando si stava peggio. Anche allora, ovviamente, c’era come sempre una minoranza di gente danarosa che se la passava bene: non era così per la maggioranza. Ancor peggio andava per i braccianti: “la solita pizza (la piadina era allora chiamata così), schiacciata di farina di grano o di granturco malcotta e difficile digestione era il pasto dei braccianti e delle loro famiglie, non sempre accompagnato dalla minestra; erbaggi e salumi rappresentano il companatico e solo di rado viene comprata la minuscola porzione di carne…” I braccianti (circa 2000 e relative famiglie) erano la classe più numerosa tra i cesenati. Abitavano in “case ristrette e malsane”: tuguri, per capirci. La mortalità dei braccianti era tre volte più alta di quella dei contadini e degli artigiani. L’unica vera fabbrica nella città d’allora ero lo Zuccherificio, alla destra del Savio, vicino alla Ferrovia: la durata della lavorazione dello zucchero era di 70 giorni e dava occupazione in questo periodo a circa 600 operai (tra cui 50 donne e 50 fanciulli), divisi in turni di 12 ore lavorative: “facilissimi e talvolta gravi gli infortuni sul lavoro”. Dopo la stagione delle barbabietole restava in fabbrica per la manutenzione solo un centinaio di operai.

La piaga del lavoro minorile era ancora presente nelle miniere sulle colline. Un “garzone” falegname (bambini che iniziavano a 10-12 anni) prendeva, a seconda se in campagna o in città, dalle 0,70 alle 3 Lire a settimana, contro le 12 Lire settimanali di un adulto. Per dare un’idea di massima del valore della lira rispetto ad oggi, riportiamo il coefficiente di rivalutazione per il 1903 (l’anno della Relazione della Camera del Lavoro): che è di 6.792 per ogni 1 Lira(da moltiplicare quindi per il coefficiente e poi, volendo, convertire in Euro). Interessante, a questo punto, indicare anche i prezzi di alcuni generi alimentari nel 1903: il prosciutto costava 2,90 lire al kg, il tonno 1,80, la salsiccia 1,60,il pecorino 2, il parmigiano invece 3,70. Pesce: sogliole 1,70 lire al Kg, triglie e canocchie 1,50, sardoni 1,20. Più a buon mercato il “pesce ordinario”: soprattutto acquadelle, costavano meno, 0,50 Lire, perché pescate in quantità nei canali di Cesenatico con le reti a bilancia. Cesena allora contava (censimento 1901) circa 43.468 abitanti: 7973 nel centro storico, 4272 nei sobborghi cittadini, 31223 nelle campagne circonvicine.