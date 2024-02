La dignità del lavoro passa attraverso il riconoscimento dei diritti La centralità e dignità del lavoro sono valori fondamentali nella nostra Costituzione, ma le giovani generazioni si trovano in una condizione di incertezza a causa delle forme atipiche di lavoro e dei bassi salari. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro non si ridurrà se non si investe nell'istruzione e nella formazione.