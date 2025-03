La Diocesi attraverso i secoli. Fino al Settecento decine di parrocchie e centinaia di religiosi in città

In questi giorni inizia il suo cammino di pastore della Diocesi di Cesena Sarsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, già arcivescovo di Matera, che succede a monsignor Douglas Regattieri. In occasione del cambio al vertice è quindi interessante esaminare i ‘numeri’ attuali della diocesi. Come si rileva dal sito web diocesano, la Diocesi di Cesena Sarsina conta attualmente 88 parrocchie con 95 sacerdoti tra diocesani, extradiocesani e religiosi extradiocesani, 12 istituti religiosi maschili e 13 femminili. Sulla base di dati del 2021, la diocesi che si estende territorialmente dalla costa adriatica al crinale appenninico conta 174.494 abitanti.

Questa circoscrizione ecclesiastica risulta principalmente dall’unione di due diocesi un tempo distinte, vale a dire quella di Cesena e quella di Sarsina, entrambe sedi vescovili molto antiche: la prima risalirebbe al V-VI secolo mentre la fondazione della seconda potrebbe essere datata al IV secolo, periodo nel quale sarebbe vissuto il protovescovo San Vicinio. Nel settembre del 1986 fu stabilita la piena unione delle due Diocesi sotto la guida del vescovo monsignor Luigi Amaducci, divenuto nel 1990 arcivescovo della arcidiocesi di Ravenna Cervia. Va anche ricordato che già nel 1975 le parrocchie dell’Alto Savio furono staccate dalla diocesi di Sansepolcro e aggregate a quella cesenate.

Altrettanto interessante è fare un salto nel passato e vedere quale era la situazione e la consistenza della Chiesa nel cesenate. Un censimento del 1765, quando a reggere la diocesi di Cesena era monsignor Francesco Aguselli, elencava 7 parrocchie di città con una popolazione complessiva di 7065 ‘anime’ (così sono denominati i residenti nelle parrocchie): La più popolata era la parrocchia di San Giovanni Evangelista con 1665 anime mentre nell’elenco delle 26 parrocchie della campagna quella con il maggior numero di anime era quella di Cesenatico: 1840 persone.

Immersi nel nostro tempo di secolarizzazione e di crisi delle vocazioni ci desta impressione il grande numero di religiosi allora presenti in città; le monache erano ben 253, con il monastero di San Biagio, il più numeroso, che ospitava 52 suore. I religiosi maschi erano 246, con la comunità più grande che era quella dell’Abbazia del Monte (32 religiosi) seguita a ruota dai Cappuccini (30). A fine Settecento le chiese parrocchiali della diocesi cesenate erano 48 mentre il censimento del 1782, effettuato sempre durante l’episcopato di monsignor Aguselli, registrava ben 27 monasteri e conventi sempre nel territorio diocesano.

Questo assetto della diocesi cesenate fu però sconvolto in maniera pesante dall’arrivo di Napoleone, con i provvedimenti emanati sotto la sua autorità e fortemente penalizzanti la presenza della Chiesa che determinarono una ondata di chiusure di chiese e comunità religiose.