"La diocesi è a disposizione della procura"

di Annamaria Senni

"Siamo a piena disposizione delle autorità competenti per far piena luce su fatti così dolorosi e auspichiamo si possa arrivare quanto prima alla verità". Francesco Zanotti si fa portavoce della diocesi di Cesena-Sarsina riferendosi ai casi di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi. Le due ragazze non si conoscevano ma frequentavano gli stessi ambienti: frequentavano entrambe la stessa scuola, la stessa parrocchia e la stessa realtà di volontari ospedalieri.

Cristina Golinucci scomparve il primo settembre del 1992 all’età di 21 anni e non fu mai più ritrovata, Chiara Bolognesi sparì un mese dopo e fu trovata morta nel fiume Savio con solo un reggiseno addosso.

Zanotti spiega che "nessuno della diocesi fino a questo momento è stato interpellato dalla procura. Se c’è qualcosa che possiamo fare, siamo qui. Siamo vicini al dolore delle famiglie". "Stiamo cercando anche noi di capire cosa possa essere successo trent’anni fa - continua Zanotti - ma non è facile perché molti testimoni non ci sono più".

La procura di Forlì ha riaperto due distinti fascicoli di indagine per omicidio. Al momento contro ignoti. Si cercano connessioni tra i due casi e l’ipotesi su cui si sta lavorando è che le due ragazze siano state uccise dalla medesima persona. Nei giorni scorsi è stato riesumato il corpo di Chiara Bolognesi, e tramite tecnologie avanzate si spera di riuscire a breve a trovare la verità su un mistero che avvolge la nostra comunità da più di 30 anni.

I sospetti ci sono. Il cerchio si stringe attorno a un presunto ’mostro’. Un uomo che in passato si sarebbe macchiato di atti di violenza nei confronti di due giovani e che potrebbe aver ucciso Chiara e Cristina. Un uomo legato all’ambiente cattolico. Un laico, di circa 60 anni, che all’epoca dei fatti frequentava le parrocchie dell’Osservanza e di San Paolo.

Già nel 2010 le indagini della procura si erano spinte sulla pista di questo presunto molestatore, ma poi la pista era stata abbandonata e i due casi archiviati. Ora, sempre seguendo la medesima pista, le indagini sono state riaperte. La mamma di Cristina ha raccontato che quell’uomo conosceva sua figlia e forse anche Chiara. "Quell’uomo avrebbe violentato due donne - ha raccontato Marisa Degli Angeli - ma non fu mai denunciato. In un caso per paura, nell’altro perché un prete sconsigliò alla madre della ragazza violentata di denunciare l’accaduto. Il prete diceva che la giovane si era inventata tutto".

"Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a dare una mano - conclude Francesco Zanotti - e vorremmo arrivare al più presto a scoprire la verità".