La Diocesi scuote il muro dell’omertà

di Annamaria Senni

"Chi sa parli". E’ l’appello della Diocesi di Cesena-Sarsina per far luce sulla scomparsa di Cristina Golinucci e sulla morte di Chiara Bolognesi, sparite a un mese di distanza nel 1992. In seguito alla riapertura delle indagini da parte della procura di Forlì per omicidio sulla morte delle due ragazze, la Diocesi ribadisce la propria disponibilità nei confronti degli inquirenti per essere sentita sui fatti e "invita chiunque possa essere in possesso di informazioni utili alle indagini a farsi parte attiva presso gli uffici competenti e ribadisce la forte vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e alle loro famiglie e l’auspicio è che si arrivi quanto prima alla verità". Una verità tenuta nascosta per troppo tempo. Ma ora le recenti testimonianze da parte di donne, legate all’ambiente della parrocchia e del volontariato, che dicono di essere state molestate in passato, portano a stringere il cerchio dei sospettati e ci si focalizza su un sessantenne molto legato all’ambiente cattolico, frequentatore del convento e dell’associazione di volontariato Avo.

Secondo le ipotesi avanzate dalla procura di Forlì, che ha riaperto due distinti fascicoli di indagine per omicidio a carico di ignoti per la scomparsa di Cristina e Chiara, i casi delle presunte violenze e i casi di omicidio potrebbero essere collegati. Qualcuno non ha raccontato la verità e ora c’è pressione per bucare questo muro di omertà sui fatti dell’epoca. Il sospettato però non è ancora iscritto nel registro degli indagati e questa appare un’anomalia. Gli inquirenti continuano a cercare testimonianze tra le persone legate all’ambiente cattolico e del volontariato, per arrivare a collegare le ipotesi di omicidio a quelle di violenza sessuale (queste ultime ormai prescritte).

La diocesi che fin dall’inizio di questa vicenda aveva dato la sua disponibilità agli inquirent, ma che ancora non è stata sentita dalla procura, manifesta la volontà dicollaborare. Nella sua nota la Diocesi ricorda che "da oltre tre anni è attivo il Servizio diocesano tutela minori chiamato a collaborare con le diverse realtà ecclesiali nella promozione di una cultura della cura e del rispetto verso i minori e le persone vulnerabili".

"Pochi giorni fa la madre di Cristina Golinucci ha lanciato l’ennesimo appello alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’: "Chi sa qualcosa e fino ad ora non lo ha raccontato – ha detto - ora parli. L’assassino potrebbe essere tra noi, e potrei averlo incontrato più volte. Non ha rimorsi?".

Intanto dalle vecchie indagini è riemersa la singolare testimonianza di un frate (rilasciata nel ’96) che gli investigatori stanno approfondendo. Dichiarò che tra i cappuccini era diffusa la sensazione che la scomparsa di Cristina Golinucci fosse dovuta a un sequestro a fini di violenza sessuale, visto che all’epoca c’erano stati episodi di questo tipo. Ma non si capisce a cosa si riferiva esattamente e forse nessuno glielo ha mai chiesto.