"La direttiva Casa Green imporrà di riqualificare 18mila edifici"

Il tema-problema degli immobili green è stato il frutto di una interessante conferenza organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone e dalla sua presidentessa Monica Morri alla locanda ’Antiche Macine’ sulle colline di Savignano. Relatore è stato Salvatore Giordano (nella foto con la presidentessa), business development e project manager per la società di studi economici Nomisma con cui collabora attivamente dal 2015 nella costruzione di processi di sviluppo locale e urbani basati su una visione sinergica dell’ambiente, economia e sociale. Dal 2020, collabora nel settore della sostenibilità con Fondazione Yunus Italia, attiva nel settore sociale del microcredito. Svolge e coordina, per vari Enti e istituzioni quali Rer, Assform, Polimi, Fai (di cui è anche delegato regionale Ambiente e Paesaggio per la Regione Emilia Romagna dal 2016), attività di formazione, docenza, convegnistica nel ruolo di relatore, moderatore e organizzatore.

Salvatore Giordano, specialista ambientale, ha trattato il tema: ’Scenari di sostenibilità e dinamiche immobiliari: limiti e opportunità’ e ha iniziato dicendo: "La tematica degli immobili green, discendenti dalle recenti direttive EU, viene spesso letta in termini di sola efficienza energetica degli edifici. Appare oggi, ancora di più alla luce dei recenti e approfonditi dibattiti sul superbonus e strumenti analoghi, procedere a una corretta valutazione e posizionamento di queste azioni in una visione più ampia, ovvero come una tappa fondamentale per definire un nuovo modello di città, capace di coniugare crisi economiche, e non solo, e nuovi mercati. Si tratta di valutare in modo appropriato la convenienza, le opportunità e limiti di queste dinamiche in modo da evidenziarne, non solo la maggiore efficienza energetica ma anche la sostenibilità derivante dalla riqualificazione complessiva dell’edificio e del contesto, riferita cioé alla minore emissione di CO2, maggiore qualità di vita, e alla capacità, in ultima analisi di raccogliere fattivamente le sfide della ’rivoluzione per lo sviluppo sostenibile’.

Poi ha continuato: "In Italia abbiamo 30 milioni di unità immobiliari e più della metà delle case sono state costruite prima del 1971. Solo il 4% degli edifici sono stati riqualificati con il superbonus del 110%. La direttiva ’Casa Green’ imporrà la riqualificazione di circa 18mila edifici, in base alla classe energetica al fine di migliorarla, per un costo complessivo di 350 miliardi. Questo imporrà l’adozione di strumenti con la cessione del credito analoghi al superbonus per poterli realizzare".

Ermanno Pasolini