La discoteca Nrg torna in pista. Si parte con la serata Afromusic

In riviera riapre la storica discoteca Nrg che questa estate riscopre l’insegna del Club Paradiso. Da questo fine settimana si inaugura la stagione estiva 2025, centrata su tre notti settimanali, venerdì, sabato e domenica; ciascuna pensata con un programma diverso.

Si inizia questa sera con la serata Afromusic, in un mix di suoni afro, tribali e caraibici. Un format che miscela live, dj set e percussioni dal vivo, dove si balla a piedi nudi. I protagonisti della serata sono i collettivi Afrocircus, Timbalada e Afro Dylan, insieme a una squadra di Dj affermati e artisti come Fadi Nakhele, Fabia Cantiere Samba, Ops Band e Caracoles Brazil.

Il sabato, invece, sarà dedicato alla cultura elettronica con Unite Sound, un progetto potente e visionario dove il clubbing incontra la qualità internazionale. Si parte domani sera con un personaggio noto, Timo Maas, il quale ha firmato remix per Madonna, Fatboy Slim e Depeche Mode. Con lui, in consolle, Lorenzo Meoni, Simply Isaac e Vincenzo Voli. Nella main room si alterneranno durante la stagione grandi nomi come Ricky Montanari, Uovo, Francesco Mami, Matteo Pignataro, Brace e altri. Nel privé, prende vita il palco Sottopelle, dove sonorità minimal e ibride costruiscono un’esperienza più intima, con dj come Mondo Nudo, Huge slct, Vlk Birbona e Club Bizarre.

La novità più attesa è "Tutti i Frutti", la proposta della domenica sera che prenderà il via dal 13 luglio, realizzata con il patrocinio del Comune di Cesenatico e in collaborazione con Adac Federalberghi e Confesercenti, per coinvolgere la comunità di Cesenatico e valorizzare il tessuto turistico e commerciale della riviera attraverso la musica e l’intrattenimento di qualità. Tutti coloro che mostreranno una ricevuta o un biglietto da visita di hotel, stabilimenti balneari, campeggi, ristoranti o negozi tra i tantissimi convenzionati, avranno l’ingresso gratuito, mentre per tutti gli altri l’ingresso costerà 5 euro. Ogni domenica il Dj resident Giammaria Montanari, affiancato da Massimo Max Alberti e Obla Squad, proporranno i successi degli anni ’80 e ’90, i classici degli anni 2000, fino ai brani più recenti. L’evento si svolge in uno spazio completamente climatizzato e sempre garantito anche in caso di maltempo.

Giacomo Mascellani