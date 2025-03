La disponibilità di professionisti non copre le esigenze teoriche

Secondo la Fondazione Gimbe mancano in Italia oltre 3.100 medici di medicina generale. E la problematica, nota da tempo, è destinata a complicarsi alla luce degli oltre 11.400 pensionamenti che andranno a segno entro il 2026. Il 47,7 per cento dei medici di base italiani, testimonia ancora Gimbe, supera il limite dei 1.500 assistiti determinando una forte crisi di accessibilità e qualità dell’assistenza. Si tratta di una sfida della sanità italiana che riguarda anche il nostro territorio. Nessuno in ambito Ausl Romagna è senza medico di base ma ai 678 medici di medicina generale attivi tra tutti i distretti, per un’ottimizzazione dei numeri (almeno 1 medico ogni 1500 assistiti, soglia che non si potrebbe superare ma ci sono deroghe fino a 1800), ce ne vorrebbero altri 322. Un numero che secondo il prospetto elaborato dal Dipartimento di Cure Primarie dell’Ausl Romagna per il 2025 è elencato sotto la voce "carenze". E guardando all’Ausl Romagna il prospetto per l’anno 2025 evidenzia che l’esigenza di una maggiore presenza di medici di famiglia è spalmata su tutti i distretti. Nel distretto Cesena-Valle Savio, su 115.314 utenti (11.698 sono ragazzi con meno di 14 anni) ci sono 76 medici di base disponibili: che si spartiscono più di 1500 pazienti ciascuno. Il fabbisogno totale sarebbe dunque di 110 medici. La carenza maggiore si coglie però tra Cesena e Montiano (28 carenze, dai 64 attuali si dovrebbe arrivare ai 93 necessari), mentre sono in quasi equilibrio Bagno e Verghereto (1 sola carenza). Altri 2 medici a Mercato e Sarsina porterebbero al giusto equilibrio. Va un po’ peggio nel Rubicone: 55 Mmg su una popolazionedi 93.274 abitanti (compreso Cesenatico). Che significa un medico ogni 1.696 pazienti. Dai 55 attuali si dovrebbe arrivare a 87, ossia 32 in più. A Cesenatico, stando ai dati, i medici andrebbero raddoppiati, dai 14 attivi ai 25 necessari. Ed è più o meno così per Borghi-Savignano-Sogliano (da 14 a 22), Gatteo (da 6 a 9), San Mauro (da 7 a 11), Longiano-Roncofreddo (da 5 a 10).

Elide Giordani