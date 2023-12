La dissonante polemica provinciale

Il progetto riunisce in maggioranza città che hanno avuto in eredità opere dei regimi comunisti (Est Europa), poi l’Italia con il suo fardello del Ventennio e l’Albania che ha avuto la ventura di sperimentare tutte le dittature, nere e rosse. Un patrimonio ’controverso’, perché solo a parlarne scattano riflessi ideologici di condanna o difesa a priori. Bene dunque che ci si preoccupi di conoscerlo, proteggerlo, valorizzarlo e spiegarlo ai più giovani. Affinché non appaia più ‘dissonante’.

Emanuele Chesi