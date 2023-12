La dissonante polemichetta provinciale

Negli Usa ci si accapiglia per l’abbattimento delle statue di Colombo, identificato come simbolo della colonizzazione. Da noi per scatenare le polemiche basta il convegno di un’associazione europea che bolla come ’architettura dissonante’ il palazzo dell’ex Gil, attualmente sede della polizia municipale. Premesso che ‘dissonante’ è un termine infelice, calco dell’inglese ’dissonant’ che sarebbe più opportuno tradurre come ’controverso’, tutto sommato una polemichetta provinciale. Perché il convegno in questione si è occupato di censimento, studio e valorizzazione del patrimonio architettonico dei regimi totalitari. Tutto il contrario della cancel culture.