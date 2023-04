La Divina Commedia con cinquanta studenti

Letteratura e musica si uniscono nell’atto finale di Puerilia, percorso curato da Chiara Guidi di Societas insieme al musicista Francesco Guerri e in dialogo con Vito Matera che ha coinvolto le scuole superiori ed il Conservatorio Maderna. Questa mattina alle 11 andrà in scena, all’interno della stagione di Teatro Ragazzi del teatro Bonci, ’Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante. Inferno, Purgatorio, Paradiso’, una lettura-concerto con la partecipazione di oltre 50 adolescenti a formare un ‘coro poetico’ e un ‘coro strumentale’ che fanno da sfondo sonoro alla partitura. Tra le scuole aderenti, l’istituto tecnico Garibaldi - Da Vinci, il liceo linguistico Alpi e il classico Monti.

Lo spettacolo è frutto di un cammino che Guidi e Guerri portano avanti dal 2015 con esercizi di composizione sulle parole del poeta "ricercando, per ogni canto, un’architettura che possa manifestare il passaggio di una presenza: un corpo sonoro in transito sulle parole della Divina Commedia".

I due artisti conducono il pubblico alla scoperta delle tre cantiche: nell’Inferno la voce è unica con il suo tormento a dar corpo ai dannati mentre ad accompagnare le parole del Purgatoriouna pluralità degli adolescenti, che con la loro presenza faranno da sfondo all’emergere di voci inclini all’intima confessione.

Attraverso un laboratorio gratuito di alcuni giorni l’esperienza ha portato alcuni studenti delle superiori in un percorso di esercizio vocale. I giovani musicisti del Conservatorio hanno invece collaborato alla creazione di una partitura ritmica e timbrica in stretta relazione al testo dantesco del Paradiso, con ampio spazio per l’improvvisazione e una tendenza verso la coralità della performance musicale.

Biglietti a 4 euro. Per info: 0547 355733 o 339 7767949, via mail a [email protected]

Cristina Gennari