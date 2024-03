La Dolce vita di JJ Vianello al Noi

Il cantante JJ Vianello con la sua storica band Gli Intoccabili si esibisce dal vivo questa sera alle 22, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è per chi ama immergersi nel groove del soul, dello swing e del fantastico mondo degli anni ’50 e ’60. Questa power band è specialista nel ripercorrere i temi della musica italiana che hanno contribuito a costruire la colonna sonora alla magia della Dolce Vita. "Gli Intoccabili’’ si muovono sugli arrangiamenti scritti dal batterista Fabio Nobile e soprattutto sulla voce del leader JJ Vianello, che oltre allo swing tocca i tasti dei generi beat, soul e jazz. Le loro performance hanno fatto ballare tutti; dall’Italia a Montecarlo, fino a Miami in Florida. Sul palco i protagonisti, oltre a JJ e Nobile, saranno Max Freschi al basso, Andrea Guerrini alla tromba, Alessandro Fariselli al sax tenore e Daniele Bartoli alla chitarra. Domani sera, sempre a partire dalle 22, al Noi si esibiranno dal vivo "I Marmittoni", per la sfida all’ultima nota tra i sassofonisti Lazzarini, Scala e Fariselli. Sarà l’occasione per riscoprire le atmosfere del periodo Be-bop e fare un tuffo nel passato, attraverso la proposta di una serata all’insegna dei mitici "duelli" che avevano luogo a tarda notte nei jazz club di New York, tra i tenor-sassofonisti più in voga dell’epoca. Nel periodo Be-bop, a tenere banco in quelle leggendarie serate erano le sfide tra Dexter Gordon e Wardell Gray, Johnny Griffin e Eddie "Lockjaw" Davis, Coleman Hawkins, Sonny Rollins e Lester Young, che erano o padroni assoluti, assieme a Charlie Parker e Dizzy Gillespie, della scena jazz del momento, dai primi anni Quaranta fino alla fine degli anni Cinquanta. I riflettori sabato saranno tutti per Marzo Lazzarini, Alessandro Scala e Alessandro Fariselli, accompagnati da una sezione ritmica formata da musicisti di grande esperienza e carisma, che sono Gabriele Zanchini al pianoforte, Tiziano Negrello al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria. Per entrambe le serate l’ingresso costa 19 euro incluso un drink.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma.

Giacomo Mascellani