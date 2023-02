La domotica per l’autonomia Quattro abitazioni ristrutturate per persone con disabilità

Ci sono i luoghi comuni e i dati di fatto. La tecnologia che aiuta le persone è già una realtà nell’appartamento Ers (Edilizia Residenziale Sociale) di Mercato Saraceno che nei mesi scorsi è stato assegnato all’atleta paralimpico Yuri Prezzi e nel prossimo futuro l’offerta sarà resa più ampia grazie a quattro ulteriori abitazioni in corso di riqualificazione a Cesena, in via Parini. Si sta procedendo con la ristrutturazione e domotizzazione di immobili destinati a persone con disabilità, con lo scopo di creare un ambiente che possa favorire l’autonomia e l’indipendenza nella quotidianità. Grazie a un finanziamento di 715.000 euro destinato all’Unione Valle Savio dal Pnrr, nel corso dei prossimi tre anni 12 beneficiari non autonomi potranno abitare i quattro alloggi su cui si interverrà strutturalmente. "Dopo essersi confrontata con i sei Comuni e con le associazioni interessate alla disabilità – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – l’Unione Valle Savio ha individuato come oggetto di intervento i quattro appartamenti collocati al piano terra dell’immobile Ers di via Parini 15, il cui cantiere, gestito da Acer e per l’ammontare di 300.000, è in corso. Doteremo gli alloggi di tutte le attrezzature e gli ausilii domotici in modo che ciascun beneficiario possa vivere la sua quotidianità con le sole limitazioni che caratterizzano la vita di qualunque altra persona". Le abitazioni saranno dotate arredi e di sistemi intelligenti che, da soli, esercitano il controllo su tutti gli impianti elettrici, di climatizzazione, automazioni, sicurezza, videosorveglianza, audio, di telecomunicazione, illuminazione. "Le strutture – conferma l’assessora ai servizi alla persona Carmelina Labruzzo - saranno ‘adattate’ alle specificità di ciascun abitante con l’obiettivo di fornire ai beneficiari la possibilità di vivere nella società in piena autonomia".

Luca Ravaglia