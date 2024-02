La donazione di Bcc Romagnolo. Assegno da 13mila euro al Comune

Consegnati dalla banca Bcc Romagnolo 13mila euro al Comune di Gambettola per l’acquisto di arredi e per alcuni lavori di ripristino dopo i danni dell’alluvione. Nei giorni scorsi la somma è stata donata per coprire parte dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale per le opere di ripristino di arredi urbani e sistemazione dei giardini di Piazza Togliatti e Piazza Aldo Moro, gravemente danneggiati dalle esondazioni del maggio scorso. Questa somma verrà inoltre utilizzata per acquistare nuovi giochi da esterno per le scuole d’Infanzia Gianni Rodari e "Gilberto Amati, danneggiate anch’esse dal tragico evento.

Una delegazione di Bcc Romagnolo composta dal presidente Roberto Romagnoli, dal direttore generale Daniele Bagni e dal vicedirettore Roberto Cuppone, si è recata in Comune ricevuti dalla sindaca Letizia Bisacchi e dall’assessore ai Lavori Pubblici Ivano Piraccini, ai quali è stato consegnato l’assegno di 13mila euro.

"L’assegnazione di questo contributo vuole essere un sostegno concreto – ha detto Romagnoli – per ripristinare spazi frequentati dai suoi cittadini e per restituire ai bambini delle scuole materne, i loro giochi andati distrutti". Il direttore generale Daniele Bagni ha precisato che l’assegnazione dei 13mila euro trae origine dalla raccolta fondi promossa a livello nazionale dal Gruppo Bcc Iccrea che nei mesi successivi al tragico evento ha raccolto oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di privati. A questi fondi Bcc Romagnolo ha aggiunto un ulteriore significativo importo.

e. p.