La ’Donna albero’ di Fabiola Cuccagna nella Casa delle farfalle di Cervia

L’artista cesenate Fabiola Cuccagna, nota per le sue creazioni in decoupage su materiali di recupero, ha donato alla Casa delle farfalle di Cervia, una propria opera alta due metri che raffigura una "Donna albero" denominata Nanà. La simpatica e sensibile artista dagli inconfondibili capelli fucsia, aveva realizzato l’opera in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "In accordo con i dirigenti del parco che rappresenta un atto d’amore verso la natura e i suoi abitanti - spiega Fabiola – la donna albero ha trovato la sua ambientazione ideale e si integra con lo splendore dell’ambiente circostante". Secondo la sua filosofia che niente si butta e tutto può essere riutilizzato per tornare a una nuova vita, Fabiola ha ricavato la base che sorregge Nanà da un tronco nodoso e contorto restituito dal mare sulla battigia, i capelli sono rami raccolti a Pinarella dopo l’alluvione del maggio 2023, mentre il busto è un manichino dismesso da un negozio, decorato con immagini a colori, a tema, tratte da riviste. "In quest’opera c’è tanto amore – conclude – Cuccagna. Amore e comprensione per donne, capolavoro della natura, che sono invece umiliate, offese, uccise. Amore per l’ambiente che va protetto e tutelato, amore per tutti gli esseri viventi che devono rispettare ed essere rispettati nel pianeta".

r.c.