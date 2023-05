’La Fabbrica diffusa’ diventa un volume

Le trasformazioni del territorio cesenate dall’Unità d’Italia alla contemporaneità sono al centro del volume ’La fabbrica diffusa’ che sarà presentato domani alle 17 nella sala lignea della Biblioteca Malatestiana dagli autori Francesco Gulinello, Elena Mucelli e Stefania Rössl. La ricerca ripercorre l’evolversi del sistema produttivo come elemento in grado di influenzare con forza e incisività i cambiamenti della città e del territorio. Le fotografie sono di Guido Guidi, Michele Buda, Francesca Gardini, Francesco Raffaelli e Massimo Sordi. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Architettura del Campus di Cesena in collaborazione con Orogel e il Comune di Cesena.