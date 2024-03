La Famiglia Addams in vacanza a Cesenatico. Le avventure di Mercoledì al Comunale

La Famiglia Addams sbarca in riviera. A portarla è il direttore artistico Ivan Boschi della stagione della rassegna di Musical del teatro comunale di Cesenatico, che oggi pomeriggio alle 16 porterà proprio "La Famiglia Addams", uno spettacolo a cura della compagnia della Corona e del teatro Fanin. È un classico che farà divertire grandi e piccini, per un appuntamento che si annuncia da morire dal ridere. L’intreccio ha al centro le vicissitudini tra la giovane Mercoledì innamorata di Lucas, un ragazzo "normale", appartenente ad una normale famiglia americana. "E’ una famiglia _ dice il regista Salvatore Sito _, dove la provenienza, la forma, l’aspetto e il colore non hanno alcuna rilevanza. E’ una famiglia allo stesso tempo antica e moderna, che sa raccontare quanto sia normale essere diversi. Mi piacerebbe dunque che il nostro stesso pubblico, ispirato dal messaggio lanciato dai nostri personaggi, possa osservare la diversità in cui si trova immerso e sentirsi esso stesso parte di una grande famiglia, quella del teatro. Così ho immaginato di ricreare una tipica situazione di condivisione familiare, cioè stare seduti insieme davanti alla televisione. A tal proposito ho voluto inquadrare la scena in uno schermo d’altri tempi. L’intero allestimento infatti, dalle scene ai costumi, è ispirato alla celebre serie televisiva degli anni ’60, rigorosamente in bianco e nero".

In questo spettacolo Mercoledì e Lucas capiscono che il loro desiderio di convolare a nozze, può essere un problema se confidato alla madre di Mercoledì, così si sviluppa la complicità tra la ragazza e suo padre, che li condurrà a mantenere lo scomodo segreto. Tuttavia è molto pericoloso nascondere un segreto alla padrona di casa ed in questo contesto un invito a cena in casa Addams e il tradizionale "gioco" porteranno le famiglie dei due giovani innamorati a conoscersi meglio, a confessare segreti inconfessabili, in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti. Lo spettacolo è ispirato ad un grande classico che farà divertire grandi e piccini, sulle ali del motto "Viva o morta una famiglia è sempre una famiglia". I biglietti d’ingresso costano 20 euro in platea e palchi, 16 euro nel loggione. Si registra il tutto esaurito, quindi si può trovare posto soltanto il giorno stesso dello spettacolo in caso di disdette nelle prenotazioni.

Giacomo Mascellani