La famiglia Cellini, cinquecento anni di storia in Romagna

di Ermanno Pasolini

I Cellini di Bagnile ritornano sulla cresta dell’onda grazie allo scrittore Sarles Cellini, che continua a presentare il suo secondo libro edito da Stilgraf, 335 pagine, 15 euro, dal titolo "Il ritorno dei Magnifici 13 La famiglia Cellini: 500 anni di storia di Romagna per la libertà".

Sarles Cellini, 67 anni, bancario in pensione, da anni si dedica a fare ricerche sulle origini della sua famiglia. Dove è stato a fare conoscere ultimamente la storia dei Cellini?

"A Gerusalemme nel giugno 2022. Ho presentato il mio libro a ottobre al Palazzo del Ridotto di Cesena stracolmo di gente. Sono stato al Parlamento Europeo nel dicembre 2022 e c’è stata la presentazione reading il 18 marzo scorso presa a cuore dal Teatro delle Lune di Cesena".

Come è nata questa sua seconda fatica letteraria?

"Cinque anni di ricerche "in latino" presso gli archivi religiosi locali, grazie alla fattiva collaborazione dei parroci "illuminati" di San Pietro in Vincoli, Santo Stefano, Gambellara e San Zaccaria di Ravenna, hanno portato alla stesura di questo voluminoso testo sulla storia della famiglia Cellini per un periodo complessivo di 500 anni, dopo che il primo volume uscito nel 2017 aveva trattato la saga familiare per 350 anni". Di cosa parla in questo nuovo libro?

"Con dovizia di particolari, arricchita di foto d’archivio, nella prima parte racconto le figure dei miei antenati nel ‘500, nel ‘600 fino a metà del ‘700. Volutamente ho impaginato il volume con la foto dell’incontro con Papa Francesco, durante l’udienza del 4 dicembre 2019 in Piazza San Pietro di Roma con la consegna diretta del primo libro".

Cosa tratta nella seconda parte?

"E’ arricchita da un bellissimo inserto fotografico a colori e viene risaltata la scelta "per la libertà" dei Cellini nel corso della loro lunga storia documentata di 500 anni dal 1500 ad oggi".

E’ stato un percorso spirituale? "Le immagini dell’inserto fotografico interpretano quel profondo spirito religioso "per la libertà" con l’iniziale incontro con Papa Francesco a Roma, il pellegrinaggio in Terra Santa del 2017, il percorso culturale nei paesi del Mare Mediterraneo e attraverso le capitali d’Europa".