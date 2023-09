La famiglia del jihadista: "Volevamo fermarlo"

La famiglia aveva provato a fermarlo, ma il 24enne di Borello, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, sembrava non voler sentir ragioni. Il giovane, di origine tunisina, resta in carcere a Forlì. Nato a Cesena, e con cittadinanza italiana, si era radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq, guardando ossessivamente video in rete sulla jihad col fine di addestrarsi a combattere. Il padre del ragazzo, che vive in Gran Bretagna (dove il giovane si era trasferito per alcuni anni), già nel 2017 aveva denunciato una situazione inquietante alla polizia scozzese quando si era accorto che il figlio aveva avviato un percorso di radicalizzazione esercitato da alcuni connazionali, che avrebbero esercitato su di lui una irresistibile attrazione ideologica. Solo recentemente anche la madre e i fratelli, che abitano a Borello, si erano accorti della situazione allarmante. Il ragazzo era pronto a partire da Cesena per arruolarsi nel circuito jihadista con finalità di terrorismo internazionale. Lavorava come elettricista, ma nascondeva una realtà molto più traballante. Era pronto a prendere un aereo per la Turchia per poi spostarsi in Siria, e il suo rientro a Cesena a fine luglio era finalizzato a prepararsi per la partenza. A Cesena stava lavorando per riuscire a mettere da parte i soldi per arruolarsi. I fratelli e la madre avevano provato a fermarlo. "Stai attento, ti stai mettendo nei guai – gli aveva detto il fratello che aveva compreso il reale intendimento del giovane – fratello mio per piacere fermati, rischi di trascinarci con te e ci farai soffrire a tutti. Non ti basta far soffrire il papà, vuoi trascinare con te tutta la famiglia? Noi siamo stanchi, se non trovi la tua serenità e non riesci a vivere, ci farai morire". Parole inutili, ignorate dal 24enne che continuava a ripetere ai familiari di "aver già fatto un programma". Anche la madre cercava di dissuaderlo: "Non so cosa ha pianificato nella sua testa – diceva la donna a uno dei figli – ha comprato i biglietti e vuole partire per andare con quelli che lo hanno registrato per la jihad". A fermarlo ci hanno pensato i poliziotti della Digos di Forlì e di Bologna che il 20 settembre hanno eseguito il fermo emesso dal procuratore distrettuale Giuseppe Amato e dal pm Antonello Gustapane. L’avvocata Caterina Murgo, che difende il 24enne, punta la difesa sull’incapacità di intendere e di volere dell’indagato, ritenendo che lo stesso sia un soggetto facilmente suggestionabile con patologie pregresse. Il 24enne incontrava persone appartenenti all’area del cosiddetto radicalismo islamico, solite frequentare centri di cultura islamica nel territorio di Forlì-Cesena. A conferma della sua adesione piena all’islamismo radicale si aggiungerebbe, secondo gli inquirenti, anche il fatto che l’indagato è stato visto frequentare con cadenza pressoché quotidiana la moschea di Cesena o quella di Gatteo.