La fascia di Miss Mamma Gold a Simona Benini di Cesenatico

Simona Benini di Cesenatico si è aggiudicata la fascia ‘Miss Mamma Italiana Gold’ nella selezione valevole per l’elezione di ‘Miss Mamma Italiana 2025’ svoltasi al ristorante ‘Casa la Corte’ di Forlì. Nella serata del concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso), le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Inga Pumputyte, 42 anni, operaia, di Forlì, mamma di Manuel ed Alessandro, di 23 e 22 anni. Tra le altre premiate, la fascia Gold (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) come detto è andata a Simona Benini, 52 anni, impiegata, di Cesenatico, mamma di Leonardo e Matilde, di 23 e 21 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti patron del concorso e da Barbara Semeraro, madrina dell’evento Caterina Saccone.