La felicità comincia a tavola All’Arca dei Sapori maestri di cucina

di Annamaria Senni

"Il filo conduttore delle serate sarà ’la felicità a tavola’, e per ottenerla è imprescindibile un occhio alla salute oltre che, naturalmente, al buon gusto". Daniela Casadei, direttrice dello Ial di Cesenatico e Arca dei Sapori spiega come si svolgeranno gli incontri didattico-gastronomici all’Arca dei sapori. Tre appuntamenti, rivolti a tutti, per imparare a preparare piatti da gran ’gourmet’, salutari, buoni e con ingredienti di qualità. Il ciclo di incontri con degustazione e abbinamento cibo-vino, dal titolo ’La felicità ha il sapore della salute, mette in campo protagonisti d’eccezione del territorio: la condotta Slow Food di Cesena, la Strada dei vini e dei sapori di Forlì-Cesena, la Comunità Slow Food Alimentare, oltre all’esperienza degli chef dell’Arca, docenti della scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di Cesenatico, titolare della struttura.

I tre appuntamenti per promuovere la cultura alimentare secondo i principi Slow Food si terranno il giovedì tra fine marzo e aprile dalle 20 alle 22 nella sala eventi dell’Arca a Pievesestina in via Dismano 3485. Si parte il 23 marzo con un incontro dedicato a cereali e legumi. "L’intento degli esperti - spiega Micaela Mazzoli, formatrice Slow Food e Comunità Alimentre - è quello di esaltare questi prodotti essenziali e alla base di una dieta sana". Lontani dalle tradizionali zuppe insipide i partecipanti saranno spronati ad indossare il grembiule e afferrare il mestolo. Le ricette proposte durante la sarata suggeriscono come cucinare i più comuni legumi secondo la cultura gastronomica italiana, ma permettono anche di riscoprire varietà di legumi meno diffuse per preparare paste, polente, pane, minestre e dolci. Il secondo incontro si terrà giovedì 6 aprile e porterà al centro della tavola ortaggi, insalate, erbe e frutti di stagione. Un laboratorio che vuole esaltare quei cibi riconosciuti come universalmente salutari, perché ricchi di antiossidanti che rallentano l’invechiamento cellulare, di vitamine, fibre e minerali.

L’ultimo appuntamento, giovedì 27 aprile, avrà come protagonista della serata il pesce dell’Adriatico con olio e condimenti. Gli esperti mostreranno come il pesce sia un alleato importante della nostra salute, ma solo se sappiamo sceglierlo. "Verranno mostrati i trucchi per non sbagliare ad acquistare dal pescivendolo - spiega Lorenzo Angelini direttore di Strada vini e sapori - e indicazioni su come leggere le etichette e usare il pesce in cucina". "Interverranno interlocutori prestigiosi - aggiunge Luca Toni, coordinatore di Slow Food Cesena - per presentare la filosofia di questa iniziativa: quella del buono, pulito, giusto e sano". Per iscriversi agli incontri, dedicati a 25 partecipanti, è necessaria la prenotazione: 0547675793. Il costo dell’esperienza e degustazione è 30 euro a incontro (25 euro per i soci Slow Food) e 75 euro per tre incontri (60 per i soci Slow Food). Gli incontri sono rivolti a tutti.