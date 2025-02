La felicità si ’costruisce’ con Rosa e Matilda

Nella Legnaia di Casa Moretti proseguono i "Salotti d’autore", gli incontri che si tengono il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30, organizzati dall’Università per gli Adulti di Cesenatico. Il coordinatore è Antonio Castagnola dell’associazione di volontariato Soccorso Letterario ed il prossimo appuntamento è domani con protagonista Monia Monti, pedagogista, scrittrice, istruttrice di mindfulness e formatrice, la quale presenterà il libro "Rosa e Matilda. La felicità si costruisce insieme", pubblicato da Eifis Editore. Si parlerà dell’accoglienza dell’altro, l’amore e il rispetto per gli animali e l’ambiente, il valore dell’empatia, l’importanza delle parole, la gentilezza verso se stessi e le altre persone.

Nel suo libro la Monti introduce una storia di amore, rispetto e compassione tra Matilda, amante degli animali e della natura, e Rosa, un gallo straordinario scambiato per una gallina, salvatosi in maniera rocambolesca dal macello. Sin dal primo momento in cui Matilda trova Rosa in mezzo a una strada, caduta dal camion che doveva trasportarla al mattatoio, si crea una relazione unica e magica, costellata da tante meravigliose avventure. Rosa, la voce narrante della prima parte del libro, accompagna i lettori con toni ironici e talvolta derisori nelle sue avventure con l’essere umano. In diverse occasioni questa splendida pennuta si diletta a prendere in giro gli umani che si credono superiori a tutte le specie e ne mette in evidenza le debolezze e i limiti.

La storia di Rosa e Matilda può essere letta come una metafora della vita, ed è così che nella seconda parte del libro vengono fornite semplici indicazioni su come trovare e portare più felicità nella propria vita.

Giacomo Mascellani