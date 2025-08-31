La festa degli 85 anni di ‘Giordi’ tra gli amici del Bagno Florida

Al Bagno Florida, lo storico stabilimento balneare nel centro di Cesenatico a due passi dal molo di Levante, si è tenuta una giornata speciale organizzata da un imprenditore cesenate in pensione che ha tagliato il traguardo degli 85 anni, Giordano Casadei detto "Giordi", il quale frequenta ogni estate questa spiaggia da ben 70 anni. Qui Giordano è di casa, conosce tutti e ogni domenica mattina del periodo clou della stagione, offre l’aperitivo ai frequentatori del Florida. "Cesenatico è da sempre la mia seconda casa e dal 1955 vengo in questo stabilimento. Assieme ad un gruppetto di amici, abbiamo iniziato vent’anni fa a portare dei prodotti tipici, per puro divertimento. Quando avevo l’impresa, io e la mia famiglia acquistammo un podere a Roncofreddo, dove adesso mi diverto a coltivare la vigna e gli ulivi. Iniziai subito a stringere dei rapporti con agricoltori e allevatori della collina, e così mi è venuta l’idea di portare alcuni prodotti tipici dell’entroterra al mare. Siamo una decina di amici e nelle ultime domeniche di questa estate abbiamo portato diversi affettati, porchetta, olive nostrane e formaggi, che offriamo noi gratuitamente a tutti. I turisti lo apprezzano molto, perché sentono l’ospitalità e hanno l’opportunità di vivere al mare i nostri prodotti ed il nostro essere dei romagnoli genuini. Ai nostri aperitivi goliardici non mancano mai gli amici di San Piero in Bagno, Cesena, della Lombardia e della Toscana, per trascorrere dei piacevoli momenti con noi". All’ultimo momento di festa, assieme a Giordi hanno partecipato anche il sindaco Matteo Gozzoli, Francesca Amadori, i padroni di casa Daniele Zandoli, Guido Gargiulo ed Elisabetta Zandoli.

g.m.