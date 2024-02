La festa degli innamorati. Messaggi gratis sul Carlino

Anche quest’anno il Resto del Carlino di Cesena festeggia San Valentino dando a tutti gli innamorati la possibilità di scambiarsi messaggi d’auguri sul nostro quotidiano. Per il 14 febbraio è prevista infatti un’edizione speciale che raccoglierà tutti i messaggi inviati alla redazione: i più belli, originali e simpatici – a giudizio dei giornalisti del Carlino – verranno inoltre premitati con un buono per una cena gratuita per due persone nei migliori ristoranti di Cesena. Quest’ultima iniziativa è possibile grazie alla partnership con Confesercenti cesenate e i ristoratori aderenti all’associazione.

Per pubblicare i vostri messaggi d’amore sul Resto del Carlino basta basta inviare un’unica mail che abbia come oggetto le parole ‘Messaggio di San Valentino’ all’indirizzo mail cronaca.cesena@ilcarlino.net

La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per martedì 13 febbraio alle ore 10. Non sarà pubblicato tutto ciò che arriverà oltre la scadenza fissata. Ma cosa bisogna scrivere nel messaggio? Tutto quello che si vuole… o quasi. Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico, sia in forma di prosa che di poesia. Al testo potrà essere allegata anche una fotografia della coppia (in formato jpg) che – spazio permettendo – verrà pubblicata insieme al messaggio. Nella mail deve essere indicato il nome (ma, se si preferisce, va bene anche il soprannome) di entrambi: sia del mittente che del destinatario. Ricordiamo che sarà accettata una sola frase d’amore per ogni lettore, perciò è opportuno non inviare più di una mail.

Per partecipare al concorso che mette in palio cene romantiche nei migliori ristoranti di Cesena è necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati, ma assolutamente necessari perché i vincitori siano informati e ‘premiati’.

