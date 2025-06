La festa dei cesenati. Fiera di San Giovanni in tandem con la Notte Rosa

L’edizione 2025 della Fiera di San Giovanni, la grande festa organizzata dal 20 al 24 giugno sotto l’egida di Cesena Fiera e in sinergia con gli operatori commerciali del cuore della città, quest’anno si aprirà all’insegna della solidarietà, abbinandosi poi ai festeggiamenti della Notte Rosa in riviera e rilanciando con un programma che conta oltre 50 eventi dislocati in 12 punti spettacolo. Ogni sera ci saranno infatti concerti, dj set, danze, recital, rievocazioni storiche, esibizioni di magia e molto altro. Saranno immancabili i simboli della tradizione, come la lavanda (a cui è dedicata un’intera via), le trecce d’aglio e i fischietti di zucchero.

Nel quadrilatero delle vie della Magia (via Fantaguzzi, Strinati, Righi, Albizzi) si potranno invece trovare tarocchi, incantesimi, storie e illusionismo, in attesa dell’arrivo delle streghe nella notte di San Giovanni. Gli ambulanti verranno collocati nelle tradizionali aree da piazza del Popolo a corso Sozzi, mentre via Zeffirino Re accoglierà la Fiera antica e nei Giardini di Serravalle largo alla creatività con i banchi del San Zvan Art Market. Poco più in là, in via Cesare Battisti, ci sarà invece la Fiera Campionaria. Piazza della Libertà ospiterà le ultime novità automobilistiche, mentre per soddisfare il palato non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, con tantissime proposte di street food e ben sei punti ristoro. Il tutto senza dimenticare che in questi giorni si festeggia San Giovanni Battista, patrono di Cesena da quando, nel Medioevo, la città accolse un gruppo di esuli arrivati da Fiesole. Nella mattina del 24 giugno, alle 10, come da tradizione, nella cattedrale dedicata proprio a San Giovanni, il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo celebrerà la messa pontificale. In occasione della celebrazione sarà esposto in duomo uno dei grandi libri liturgici di proprietà della diocesi e conservati nella Biblioteca Malatestiana. Tra i vari luoghi che faranno da catalizzatori della festa, ci sarà il Giardino Pubblico di corso Garibaldi.

Qui, sabato 21 a partire dalle 19 si terrà una cena di solidarietà promossa dalla Fondazione Maratona Alzheimer con l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare (nell’autunno di quest’anno) un giardino Alzheimer proprio all’interno di questa area verde. Si tratta del primo giardino terapeutico per la malattia di Alzheimer per uno spazio pubblico. La cena è realizzata con la collaborazione di Cesena Fiera, Confartigianato Cesena e Bcc Romagnolo e col patrocinio del Comune di Cesena. La quota di partecipazione è di 50 euro. Prenotazioni fino al 18 giugno inviando una mail a: segreteria@fondazionemaratonaalzheimer.it oppure un messaggio whatsapp al numero 3517117391.

Nel corso della serata si terrà un altro momento solidale: saranno consegnate ad altrettanti sostenitori tre opere (compresa la ‘Monalisa’ a lungo esposta nella vetrina Enaip di Galleria Isei) realizzate dai ragazzi che frequentano i centri Enaip e che ieri sono intervenuti alla presentazione. I fondi raccolti serviranno per finanziare le attività di centro estivo. I ragazzi della band extra Enaip saranno protagonisti anche di alcuni concerti tra piazzetta Ravaglia e il laboratorio delle Casine, che peraltro resterà aperto dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di visita e acquisto prodotti. In piazza Guidazzi invece, davanti al Teatro Bonci, domenica 22 giugno dalle 21 andrà in scena un’anteprima delle celebrazioni per il decimo anniversario del progetto Rockin’1000 con l’esibizione dei Rockin’1000 Flash Pink Choir. Sarà un evento di canto collettivo aperto a tutti, senza requisiti canori particolari.

I partecipanti imparano a cantare una canzone a più voci sotto la guida di un direttore, senza preparazione o spartiti, in un’atmosfera informale e divertente. Anche il teatro Bonci aprirà le porte alla città con tante proposte. Per scoprire da vicino gli spazi più segreti e la storia di questo prestigioso edificio, si potrà per esempio prenotare una visita guidata a cura dell’associazione Artemisia (23 e 24 giugno, dalle 20 alle 21. Costo 5 euro), con una mail a artemisiacesena@gmail.com o telefonando al 338 3730455. Il programma è comunque vastissimo e comprende le aree dei Giardini di Serravalle (musica, eventi e food truck), piazza Alemerici (spettacoli, danza, comicità), via Battisti e via Carbonari (musica e giocoloeria), piazza Albizzi (letture curate dall’omonima libreria) e il Mercato Coperto. Infine, domenica 22 giugno a Calisese andrà in scena ‘L’altro San Zvan’, appuntamento dalle 17 al parco scuola media di Calisese (via Cavecchia). Alle 20 ci sarà la possibilità di cenare (20 euro). Prenotazioni entro 19 giugno: 3281614449 associazioneprorubicone@gmail.com.

La rassegna è stata presentata ieri alla presenza del presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini, del direttore Luigi Bianchi e dell’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari.