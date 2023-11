La festa del Malatesta Novello. Premiati tre cesenati di talento

Si è colta l’atmosfera delle grandi occasioni anche nella 17esima edizione del Premio Novello Città di Cesena svoltosi ieri in Malatestiana. Emozione, curiosità, condivisione della gioia per un riconoscimento prestigioso hanno messo in connessione empatica pubblico - tra cui tanti familiari dei prescelti - e premiati. E’ così da sempre. Anzi, da quando l’amministrazione comunale ha aperto alle segnalazioni dei possibili destinatari del Novello, l’empatia si è fatta più densa. Dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, che non ha mancato di ringraziare Paola Errani e Giancarlo Cerasoli che insieme a lui hanno esaminano le "nomination" e scelto la terna che anche quest’anno andrà ad allungare il palmares del premio - un mosaico delle eccellenze della nostra città, viva e propositiva - ogni conferimento è stato preceduto da una breve intervista ai premiati. E’ emersa così la solida e profondissima cultura di Marino Biondi, già docente di letteratura all’Università di Firenze, conferenziere amatissimo che si dice convinto di non averne consapevolezza ma di dare il massimo stimolato dalla stima dei suoi concittadini. Ha stupito ancora una volta l’impegno, peraltro poco noto in città come spesso accade ai cesenati eccellenti la cui comunità di lavoro è il mondo, di Elena Joli, fisica teorica, autrice di testi di divulgazione scientifica tra cui un libro sul clima desunto da un’esperienza in Antartide con altre 80 donne scienziate scelte in rappresentanza di tutti i paesi del globo dal progetto australiano Homeward Bound.

Grande simpatia ha raccolto, come sempre, Franco Severi, l’eclettico inventore di Musicalia, il museo degli strumenti meccanici per il quale è stata restaurata ed adattata la bella Villa Silvia di Lizzano. Severi ha catturato l’uditorio raccontando episodi della sua vita costellata da interessi da collezionista ma anche da imprenditore illuminato. Interessante anche l’anticipazione dei progetti che mirano ad ampliare il museo all’esposizione di materiali relativi alla vita del grande tenore cesenate Alessandro Bonci e a quelli legati alla presenza di Giosuè Carducci che a varie riprese fu ospite della Villa.