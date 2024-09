La Festa del Monte slitta a domani a causa del maltempo

Le previsioni meteo di oggi fanno slittare di un giorno la Festa del Monte, che si terrà dunque sabato 14 e domenica 15 settembre in piazza del Monte e in piazza delle Conserve. Tutto il programma odierno sarà riproposto nella giornata di domenica. Rimane invece invariato il programma di sabato, che diventa la giornata di inaugurazione, con la partecipazione in consolle dei dj di Radio Studio Delta, con Lori Zama e Giampi Ronconi insieme Mario Romario Colonna. La novità di quest’anno sarà la cena ritrovo per i ragazzi nati del 1974, freschi cinquantenni che festeggeranno in piazza. Ad aprire la manifestazione alle 18.30 sarà l’esibizione delle allieve e degli allievi della Dance Dream di Cesenatico. Nella seconda e ultima giornata di domenica, alle 18 aprirà il grande stand gastronomico ed alle 19 si terrà lo spettacolo delle Fruste d’oro di Romagna dei Frustatori Cassani, che porteranno sul palco i noti frustatori e ballerini romagnoli. In consolle ci sarà dj Michel e saranno poi i Moka Club a chiudere la festa di quartiere con un concerto molto atteso che inizierà alle 20.30. "Abbiamo dovuto rivedere il programma – dice Igor Magnani, presidente della Proloco del Monte –, ma alla fine riusciremo a stare bene assieme, a divertirci e a fare beneficenza. Oltre agli spettacoli proponiamo i piatti tipici della cucina romagnola, con le immancabili tagliatelle al ragù, seppie e piselli, specialità di pesce e salame alla griglia, serviti con le bevande". In questa edizione della festa, la Proloco del Monte e il Comitato di Cesenatico della Croce Rossa hanno unito le forze per consolidare l’organizzazione dell’evento, con i volontari delle due realtà che collaboreranno assieme, in nome dello storico rione "E Mont" e all’insegna della solidarietà.

g. m.