La festa del nostro giornale . I protagonisti della vita cittadina il 19 settembre alla Malatestiana

Prende corpo il cartellone degli ospiti e dei relatori all’evento del 19 settembre prossimo alla Biblioteca Malatestiana in occasione della celebrazione dei 140 anni del Resto del Carlino. Sul palco dell’aula magna della Malatestiana ci saranno volti noti della città: dalle istituzioni alla cultura, alle realtà sociali e allo sport. L’appuntamento è alle 18 negli ampi spazi al primo piano della Biblioteca Malatestiana. Un evento speciale che vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà cesenate, raccontare la realtà del territorio a partire dal passato per aprirsi al futuro. L’iniziativa si aprirà con l’intervento del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi entreranno in scena uno per volta, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli ospiti della manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà cesenate, a partire dalle sue eccellenze ma senza dimenticare i principali nodi. Tra gli invitati ci sono allora il sindaco Enzo Lattuca, il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, l’ideatore di Rockin 1000 Fabio Zaffagnini, la fondatrice delle Cucine Popolari di Cesena Elena Baredi, i due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi (‘padri’ dei film ‘Est’ e ‘Tornando a Est’), il musicista Mirko Casadei e infine una rappresentanza del Cesena calcio guidata dal direttore generale Corrado Di Taranto e con l’intervento speciale del ‘Condor’ Massimo Agostini. Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare di volta in volta gli ospiti sul loro campo specifico ma soprattutto sul rapporto con la città e i cesenati. Al termine, il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso. L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito. I posti in sala persò sono limitati ed è consigliabile prenotarsi per partecipare all’evento sulla pagina www.ilrestodelcarlino.it/140/tour-cesena