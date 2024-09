La festa del ristorante. Al ’Fuoriporta’ cena dei trent’anni con targa alla carriera

In tempi di turn over impazzito in cui i locali aprono e chiudono senza che neanche ce se ne accorga, la festa (nella foto) per i trent’anni del ristorante Fuoriporta sulla via Cervese nei pressi di Sant’Egidio, con i titolari e il suo staff forte di 35 dipendenti, non solo è stata anticiclica rispetto al trend ma l’ampia partecipazione registrata, dagli amici client, sino a Confcommercio che ha premato il ristorante e il sindaco Enzo Lattuca che ha tagliato il nostro, ha messo in luce quanto i pubblici esercizi siano ancora in grado di poter creare fidelizzazione, quando lavorano con qualità. Tanti sono convenuti mercoledì sera al Fuoriporta che ha ricambiato alla sua maniera: con grastronomia di prima qualità.

Dal 2015, con il pensionamento dei fratelli, Pierpaolo Gentili ha assunto la gestione, poi affiancato dal figlio Andrea e della moglie Doretta. "Essere qui dopo trent’anni è per noi motivo di orglio – dicono Gentili e la moglie –. Abbiamo visto crescere generazioni di clienti e siamo grati per la fiducia che ci hanno accordato".

Il figlio Andrea, che ha operato in precedenza in aziende del lusso e nel campo del marketing e interior design, ha portato una ventata di innovazione, come la zona bimbi con animatori nel weekend. "Ho cercato – afferma – di aziendalizzare la gestione, sento questo luogo come casa mia e ho progettto il nuovo Fuoriporta in occasione dei trent’anni dell’attività. Per il 2026 l’attività si espanderà a settori diversi dalla ristorazione".

Alla festa è spettato al sindaco Enzo Lattuca a tagliare il nastro avviando a quella che è stata chiamata la festa di ri-naugurazione del nuovo locale

Nel corso della serata Confcommercio cesenate, rappresentata dal presidente Augusto Patrigiani, dal direttore Giorgio Piastra, dal direttore Alberto Pesci, ha consegnato ai titolari del Fuoriporta un targa celebrativa per la storia trentennale d’impresa (nella foto).

"Il settore della ristorazione dà lustro a un territorio – afferma il presidente Patrignani – e il ristorante Fuoriporta è un’eccellenza cittadina che ci onoriamo di avere come associata. Qualità, ospitalità, propensione a investire e slancio innovativo sono caratteristiche che rendono ragione della targa che abbiamo consegnato".