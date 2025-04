La Festa della Birra slitta. Stand aperti da domenica

A Gatteo Mare cambio di programma per il primo ‘Gatteo Mare Country & Beer Festival’ in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, il primo evento del suo genere nella località, che promette di conquistare tutti gli appassionati di musica, ballo e buona cucina. Sabato ci saranno i funerali di Papa Francesco e sono stati annullati tutti gli appuntamenti della giornata per il lutto nazionale. Così è anche per la festa della birra che salta sabato e inizierà domenica 27 proseguendo anche lunedì, martedì e mercoledì, fino a giovedì quando in piazza della Libertà inizierà la Sagra della Cantarella. Domenica 27 dalle 16 sarà il turno del ballo di gruppo, organizzato dalla scuola di ballo country "Free to Dance". Un’occasione per tutti coloro che vorranno provare i passi di danza e vivere l’esperienza del ballo country, sia per i neofiti che per gli esperti. Durante il pomeriggio ci sarà la possibilità di ammirare le suggestive e bellissime auto americane in una esposizione curata da American Dreamcars all’interno della piazza.

Nella serata di domenica riapertura dello stand gastronomico alle 18.30, offrendo a tutti la possibilità di assaporare i piatti tipici in un’atmosfera conviviale. Poi tutte le sere balli, gruppi e concerti con lo stand gastronomico sempre aperto. L’evento è realizzato grazie all’impegno dell’associazione "Uniti per Gatteo" in collaborazione con il centro ricreativo culturale Auser "Giulio Cesare" di Gatteo Mare. L’iniziativa è possibile grazie al contributo della BCC Romagnolo di Cesena e Gatteo e al patrocinio del Comune di Gatteo, che supportano questa nuova iniziativa per la comunità.

Informazioni: sito internet www.sagradellacantarella.it, www.cantarelle.it, facebook alla pagina "Sagra della Cantarella Gatteo Mare", instagram "sagradellacantarellagatteomare", presso l’ufficio Iat a Gatteo Mare tel.0547-86083 oppure l’Urp di Gatteo tel.0541-935521, email segreteria@unitipergatteo.it

Ermanno Pasolini