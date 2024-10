La festa della Centrale del latte: "Da 65 anni accanto agli agricoltori"

Domenica dalle 14.30 alle 19 la Centrale del Latte di Cesena, in occasione dei suoi 65 anni di attività, organizzerà la tradizionale festa nell’area della sua sede a Martorano, proponendo, a ingresso gratuito, la musica dell’orchestra ‘Frank David’ che suonerà davanti a una pista da ballo sulla quale si esibiranno poi anche i ballerini di ‘Amici della Danza’.

Per i bambini invece ci sarà un’area dedicata con giochi, gonfiabili, palloncini, lo spettacolo di Bimbobell e il djset a cura di Radio Studio Delta. Sarà anche possibile degustare i prodotti della Centrale, con annessa una raccolta fondi a favore delle associazioni del territorio. Verranno anche presentati in anteprima i nuovi prodotti, come il ‘Primosale di Romagna’, un formaggio fresco ottenuto con latte vaccino romagnolo, con l’aggiunta di fermenti lattici, caglio e sale marino o il ‘Caciottino Romagnolo’, tenero e con una breve maturazione che lo rende cremoso al gusto. Tra i gelati invece la novità è il bi-gusto panna e nocciola.

"La nostra cooperativa – hanno commentato il presidente Renzo Bagnolini e il direttore Daniele Bazzocchi – conta 80 dipendenti e 20 soci conferitori ovviamente tutti del territorio, che quest’anno riusciranno a garantirci tra gli otto milioni e mezzo e i nove milioni di litri di latte, in linea con gli anni passati. Stabile anche il fatturato, che dovrebbe attestarsi sulla linea dei 21 milioni e 300mila euro registrati nel 2023. Questo nonostante le innegabili difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nel corso degli ultimi mesi, non ultime le ondate di gran caldo che hanno messo i nostri agricoltori nelle condizioni di intervenire per garantire il benessere animale, curando allo stesso tempo e come sempre con rigorosa attenzione la qualità del prodotto. Che in effetti si conferma un’eccellenza, certificata dalle scelte dei consumatori".

Alla presentazione dell’evento sono intervenuti anche il sindaco Enzo Lattuca e il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio che saranno coinvolte durante la festa.