La Festa della Costituzione. Tre giorni di incontri e musica per celebrare la libertà e i diritti

E’ una festa, ci saranno la musica, gli spettacoli, il cibo, le passeggiate e l’intrattenimento. Ma ci sarà anche – e soprattutto - l’occasione per riflettere su quanto sia bello poterla organizzare, una festa. Una festa per tutti. Il motivo sta nel titolo dell’evento che da domani a domenica 25 maggio toccherà Cesena, Forlì e Pieve di Rivoschio: ‘La Festa della Costituzione’. Sarà un omaggio alla Carta che ha segnato la storia del nostro Paese. La manifestazione prenderà il via a Cesena nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana alle alle 17.15 di domani con la musica de L’Essenziale. Seguirà una lezione magistrale di Marco Valbruzzi. La serata si concluderà alle 20.30 al Cinema Eliseo con un concerto del gruppo Khorakanè (posti limitati, prenotazione consigliata).

Sabato gli eventi si sposteranno a Forlì, partendo dal Circolo Aurora (Palazzo Albicini, corso Garibaldi 80) dove dalle 10.30 saranno proposti conferenze e incontri. Tra gli ospiti di rilievo ci saranno Maurizio Gioliello con ‘Le parole della Costituzione’ e Raffaele Crocco con la presentazione de ‘L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo’. Ulteriori appuntamenti nella sala conferenze di Casa Saffi (ingresso da via Marchesi, 12): Thomas Casadei, docente universitario, interverrà sul mondo del lavoro animatore di democrazia e di pace. Interverranno i rappresentanti sindacali Maria Giorgini (Cgil), Davide Drudi (Cisl) e Enrico Imolesi (Uil). Alle 18, sempre a Casa Saffi, inaugurazione della mostra ‘Abbasso la guerra’ e alle 21 lo spettacolo teatrale ‘Le Madri Costituenti’ alla Fabbrica delle Candele.

La giornata conclusiva si svolgerà infine domenica a Pieve di Rivoschio con la tradizionale Camminata della pace (partenza alle 8.30 dal Ranch, arrivo a Campofiore). Alle 11, al parco della Resistenza e della Pace, si terrà l’incontro su ‘Pratiche di pace’ con interventi di Raffaele Barbiero, Elsa Cangini, Lorenzo Biondi, Tommaso di Nicola, Miro Gori, Francesco Marinelli e Franco Ronconi. Seguirà alle 13 il pranzo popolare con specialità locali (necessaria la prenotazione). Alle 15 musica con L’Essenziale e alle 16 andrà in scena lo spettacolo ‘Little Boy’ di e con Roberto Mercadini.

L’iniziativa, presentatra ieri alla presenza del presidente del consiglio comunale Filippo Rossi, dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi, della presidente dell’Istituto storico della Resistenza Ines Briganti e di Vladimiro Flamigni, presidente dell’associazione ‘Amici di Tavolicci’, è promossa da un’ampia rete di realtà associative, sindacali e culturali con l’obiettivo di celebrare i valori fondanti della Costituzione attraverso il dialogo, la partecipazione e la memoria. Informazioni e per prenotazioni: 054328999, istorecofo@gmail.com oppure: Carlo: 340 9716539 - Miro: 340 3206245.