La festa della longevità della stirpe Brasini

di Ermanno Pasolini I sei fratelli e sorelle Brasini, nati fra il 1929 e il 1942, hanno deciso di riunire figli e nipoti e ritrovarsi a pranzo al ristorante Cerina di San Vittore. Un’occasione per celebrare i compleanni, anche se già trascorsi o ancora da venire. Risiedono tutti a Cesena e nelle frazioni, e hanno dieci figli, sedici nipoti e un pronipote. Una lunghissima unica tavolata di 32 persone con un menù romagnolodi affettati e piadina, lasagne cotte nel forno a legna, strozzapreti, galletto e coniglio con patate ed erbette. Era il mangiare della domenica come preparavano i loro genitori Onia Brasini del 1899 e Ida Maria Casadei del 1903 e abitavano a San Carlo di Cesena. Tutti insieme hanno commentato che di queste pietanze ce n’era una sola alla volta e non tutte insieme come per la festa. La festa è stato anche il motivo per festeggiare i compleanni di due di loro. Hanno avuto una vita molto movimentata. Sauro Brasini, 94 anni compiuti il 3 febbraio, vedovo dal giugno 2021 di Angela Delaini, due figli Marco e Barbara, quattro nipoti Mattia, Denise, Damiano e Anita e un pronipote Dante, è stato camionista in Italia e all’estero: "Prima ho gestito...