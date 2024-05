La festa di Civica popolare. A caccia di voti al parco

Le 14 liste per le comunali dell’8 e 9 giugno sono nel pieno della campagna elettorale. Al Parco per Fabio si è tenuta una festa organizzata dalla lista Civica Popolare per Cesena, che sostiene il candidato sindaco Enzo Lattuca, presente alla serata, con oltre 500 persone tra bambini, giovani, anziani, famiglie che si sono ritrovate per una serata di politica e divertimento.

"Lo spirito inclusivo è l’anima della nostra lista civica – ha sottolineato Carmelina Labruzzo, assessore alle Persone e alle Famiglie di Cesena e candidata –. Al centro dell’agire politico ci sono le persone, in particolare quelle più fragili e ai margini". I candidati hanno preso la parola per presentare i punti principali del programma. "Dal sostegno alla natalità e alle giovani coppie alle iniziative per i giovani i con disabilità – hanno osservato i candidati – dalla cabina di regia per la cura e benessere degli over 65 al potenziamento della rete di contrasto alle nuove povertà; da interventi per favorire l’accesso alla casa dei giovani e l’affitto alla promozione di progetti di abitare sociale e cooperazione comunitaria"

"Di fronte alla fragilità del nostro territorio, la sfida – è stato sottolineato dai candidati – sarà quella di prendersene cura coniugando ambiente e progresso con particolare attenzione alle aree più interne promuovendo il modello delle cooperative di comunità".