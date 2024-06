La festa di San Giovanni. Via ai Giardini di Serravalle

Cesena festeggia da oggi il patrono San Giovanni con una manifestazione che si allunga nel cuore della città per quattro giorni con tantissime iniziative.

L’inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 19.30 all’ingresso dei Giardini di Serravalle, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e del presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini.

E proprio ai Giardini di Serravalle andranno in scena le prime iniziative di spettacolo della serata. Dalle 19 ci sarà il dj set di Dj Gala, mentre alle ore 20 sono previste esibizioni di ballo Lindy hop, jazz, blues, balboa, della scuola Swing Road; alle 21.30, infine, largo ai ritmi latini con il concerto del Pennabilli Social Club.

La serata del 21 giugno si preannuncia piena di attrazioni anche nelle ‘Vie dei Musicanti Magici’ (vale a dire il quadrante delle vie Fantaguzzi, Strinati, Righi e Albizzi). Dalle 21 alle 23 si esibirà la Strega sui trampoli, che con passi eleganti che sfida la gravità, e andranno in scena performance con il fuoco, esibizioni di equilibrismo e giocoleria e spettacoli di illusionismo.

Nella vicina piazza Amendola, dalle ore 20 alle 23, saranno di scena ‘I cantastorie di Romagna’ con il loro repertorio di stornelli romagnoli, mentre piazza Almerici ospiterà lo spettacolo ‘Ritmo Danza’. Si potrà passeggiare fra i banchi di corso Mazzini e corso Sozzi, quelli della Fiera antica, allestita in via Zeffirino Re e nelle suggestive vie limitrofe, mentre nei Giardini di Serravalle ci saranno gli artigiani creativi dell’Art Market. Per i golosi, poi, non c’è che l’imbarazzo della scelta, fra osterie, ristoranti, food truck, street food, specialità etniche, disseminati in tutto il centro, dalle piazze Fabbri, Almerici, Amendola a via Cesare Battisti a viale Mazzoni. I giardini di Serravalle, invece, sono il regno incontrastato dei food truck. Già in funzione, infine, anche il lunapark in viale Mazzoni.

Durante la festa la Centrale del Latte di Cesena offrirà il suo celebre gelato soft e parte del ricavuto sarà devoluto al progetto ’Pediatria a misura di bambino’. I fondi sosterranno per un anno la ’musicoterapia’ per i piccoli pazienti del Bufalini.