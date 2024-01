La Festa di Sant’Antonio Abate entra nel vivo. Stasera alle 20 la messa e poi la benedizione

A Savignano sul Rubicone la festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali, verrà celebrata oggi a San Giovanni in Compito: alle 20 la messa nella Pieve millenaria poi la benedizione degli animali e un momento di festa. Una volta il prete iniziava a benedire le stalle già dall’Epifania, il 7 gennaio; nella Valle del Rubicone l’ultimo prete, poi scomparso, è stato don Sante (Tino) Mancini, parroco di Bagnolo di Sogliano al Rubicone, che all’età di 91 anni continuava a fare il giro delle case di campagna.

"La benedizione di Sant’Antonio Abate, la cui statua fin dal Medio Evo è rappresentata con il porcello ai piedi, è una tradizione antichissima – spiega don Piergiorgio Farina –. Sant’Antonio visse per oltre vent’anni nel deserto, lottando contro le tentazioni del demonio e poi venne preso a esempio da tanti monaci. Il porcello che si vede nei santini è legato alla tradizione della vita monastica: in particolare, in questo giorno veniva ucciso il maiale che era offerto a tutti i partecipanti alla festa del santo. Un’usanza continuata nelle campagne fino a qualche decina di anni fa".

e.p.