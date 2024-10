La fiera d’autunno scalda già i motori

La "Piccola Fiera d’Autunno" di Roncofreddo avrà luogo sabato 23 e domenica 24 novembre giunta alla XXIII edizione. Il comitato organizzatore, coordinato dal Comune di Roncofreddo dove la Pro Loco ha un ruolo primario, ha comunicato che sul sito del Comune di Roncofreddo è stata pubblicata la modulistica, con scadenza il prossimo 20 ottobre, per potere partecipare alla manifestazione. E’ il termine ultimo per poter essere inseriti nella mappa che verrà distribuita a tutti gli avventori per districarsi nella miriade di proposte culinarie e ricreative. Una fiera che di piccolo ha solo il nome perché negli anni si è creata un posto d’onore tra le manifestazioni autunnali della Regione Emilia-Romagna. Una fiera autentica fatta di eccellenze enogastronomiche della tradizione romagnola, che si trasforma in festa con l’allegria della musica, dei giochi, dalla condivisione e della sostenibilità. Due giorni dove il cibo sarà il protagonista con le famose osterie dislocate lungo tutto l’anello del centro storico che da regolamento potranno proporre due piatti ciascuna, rigorosamente della tradizione romagnola. Solo due proposte per dare modo agli avventori di assaggiare più ricette in stand differenti. Oltre alle osterie anche il mercato selezionato dei prodotti agroalimentari alcuni a marchio slow food, le degustazioni, il poetico e colorato mercatino degli hobbisti, ma anche mostre, musica, e tanto spazio alle famiglie con giochi e laboratori dedicati. La grafica è quella riconoscibile con l’illustrazione del compianto Gianfranco Zavalloni. Dice Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo: "La Piccola Fiera d’Autunno è ormai un immancabile appuntamento per il nostro territorio. Ancora una volta diventa l’occasione per trasformare il piccolo centro storico di Roncofreddo in un bellissimo quadro che prende vita e ci trascina in un’avventura sensoriale fatta di buon cibo che ci ricorda l’immensa varietà e qualità dei prodotti tipici del territorio".

e.p.