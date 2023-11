La fiera del fossa concede il bis. Boom di visitatori a Sogliano

Nuovo assalto degli amanti del formaggio di fossa dop di Sogliano, dopo lo straordinario afflusso complice una domenica di sole. Ieri mattina sono arrivati di nuovo a migliaia a Sogliano per accaparrarsi il prelibato prodotto unico nel suo genere. Il fossa dop di Sogliano, in vendita negli stand della fiera preparata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha avuto prezzi contenuti, dai 23 per il vaccino, 24 euro il misto fino ai 27 euro al chilogrammo per il pecorino. Pieni gli stand del fossa e tutto esaurito, non solo come posti a sedere, ma anche come pietanze nei locali della Pro Loco dove alle 11 della mattina c’era già la fila per assaggiare pietanze al fossa, dai passatelli in brodo, ai gnocchi di patate, alle tagliatelle, alla trippa, alla grigliata, fino al formaggio puro pecorino "condito" con il miele. Soddisfatissimo il presidente della Pro Loco Federico Brandinelli: "Alla gente diciamo di acquistare solo formaggio dop di Sogliano. Il mio grazie va alle decine di volontari della Pro Loco e alle associazioni che quest’anno hanno dato una ventata di novità alla fiera mirando ai prodotti del territorio. Ma alla base ci sono sempre gli infossatori e gli standisti di questo nostro prodotto tipico e unico che ci fa conoscere in tutto il mondo. Un prodotto che è tornato a crescere come richiesta". Giacomo Travisani delle Fosse del Monte seleziona personalmente il formaggio, lo fa stagionare per circa due mesi e poi lo infossa: "Noi consigliamo formaggio di fossa sul gnocco di patate bianco. Io lo mangio abbinato a marmellate e miele". Tanta gente anche negli stand e nei cinque ristoranti soglianesi che hanno preparato i loro menù con prodotti tipici locali in piazza Matteotti. Chiusa anche la seconda tornata, adesso gli occhi sono tutti puntati sul terzo e ultimo appuntamento di domenica 3 dicembre.

Ermanno Pasolini