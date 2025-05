La fiera dell’ortofrutta. Ministri e ’ambasciatori’ inaugurano il Macfrut

Sarà il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 42esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre da domani a giovedì. La cerimonia di inaugurazione è prevista alle 11 allo spazio Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) durante un convegno che sarà moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino.

Nella seconda giornata di fiera, mercoledì alle 17 sempre nell’area Anbi è previsto un intervento del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in occasione della quarta conferenza organizzativa Anbi incentrata su esperienze applicative dell’intelligenza artificiale e la digitalizzazione al servizio dell’irrigazione e della salvaguardia idrogeologica. In contemporanea a Macfrut ci sarà Fieravicola, la manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola.

Protagonista della tre giorni è l’ortofrutta, settore che alla produzione in Italia vale oltre 17 miliardi di euro, dato che sale a circa 60 miliardi in valore se si prende in esame l’intera filiera, dal seme alla tavola. L’ortofrutta rappresenta oltre un quarto della produzione agricola nazionale (28%) e assieme alle conserve vegetali, contribuisce al 18% dell’export agroalimentare italiano. Complessivamente sono 300mila le aziende agricole del settore per 1,3 milioni di ettari.

In crescita l’export che lo scorso anno ha sfiorato quota 6,5 miliardi (+6,3%), per un dato in valore che sale a 12,5 miliardi di euro se al fresco si aggiunge anche il trasformato. Analizzando nel medio periodo degli ultimi cinque anni (2019-2023) l’export per il solo fresco ha registrato un balzo del +30,3%.

Salute e benessere al centro della 42esima edizione di Macfrut. Protagonisti in veste di testimonial 11 “ambasciatori” del mangiare sano: Manuela Arcuri, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Daniele Lupo, Valeria Marini, Justine Mattera, Stella Menna, Mirko Casadei, Annalisa Minetti, Raimondo Todaro, Mercedezs Henger. La cornice è The Healthy Food Show Talk, una grande Arena che farà dialogare rappresentanti del mondo scientifico, grandi firme della cucina, imprese del settore, insieme appunto a testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo molti amati dal grande pubblico.

Gli eventi termineranno con una degustazione a cura dei cuochi dell’Associazione CheftoChef. Si inizia domani dalle 11.30 con la tavola rotonda intitolata ’Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?’. L’incontro, condotto dal giornalista Rai Gianluca Semprini, vedrà la partecipazione del professor Francesco Sofi (Università di Firenze- Comitato scientifico Società Italiana Nutrizione Umana (SINU), di Manuela Arcuri e della campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali. Le testimonianze aziendali saranno di Almaverde Bio Italia e Gruppo Eurovo. A seguire le preparazioni culinarie saranno invece affidate alle sapienti cure di Francescana Family.

Nella sessione pomeridiana focus su ’Le nuove frontiere della trasformazione del cibo’ (dalle 16-17.30). Gianluca Semprini, ancora nelle vesti di moderatore coordinerà gli interventi del professor Pietro Rocculi e della professoressa Francesca Patrignani dell’ateneo bolognese (Distal); entrambi in dialogo con Daniele Lupo, vicecampione olimpico di beach volley e della show girl e conduttrice televisiva Matilde Brandi.