La Fiera rafforza il team. Borgio a capo di Macfrut

Prosegue il rinnovamento ai vertici di Cesena Fiera dopo la nomina di Patrizio Neri a presidente in sostituzione del dimissionario Renzo Piraccini. Paolo Borgio è il nuovo responsabile di Macfrut, la rassegna ortofrutticola che prima era guidata direttamente da Piraccini (dopo le dimissioni, il manager ha costituito ‘Italian agrifood technology for Africa’, un progetto a servizio di una rete di imprese intenzionate ad allargare il proprio business nell’area subsahariana).

Paolo Borgio vanta una specifica esperienza nel campo fieristico e del food con importanti incarichi in Fiera Milano nell’ambito del management, delle relazioni commerciali e degli eventi. Attualmente collabora con la riminese Italian Exhibition Group (socia di Cesena Fiera) attraverso una consulenza commerciale sulle manifestazioni italiane ed estere, lanci di nuovi eventi, sul settore congressuale e gli allestimenti. Borgio sarà incaricato di sviluppare la parte commerciale italiana ed estera, cuore della manifestazione, e coordinare il team di professionisti.

"Procediamo spediti nell’organizzazione di un grande Macfrut, come si prospetta l’edizione 2026 in programma dal 21 al 23 aprile prossimo – dice il presidente Neri –: dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, che si è arricchito di due nuove importanti professionalità di settore come Alessandra Graziani e Carlo Costa, siamo subito passati alle attribuzioni delle deleghe ai consiglieri valorizzando le esperienze di tutti in un’ottica di lavoro di squadra. Il prossimo passo sarà la nomina del Comitato Tecnico e Scientifico Macfrut che coinvolgerà imprenditori ed esperti del settore e aiuterà il consiglio d’amministrazione nel delineare le strategie della fiera che è consapevole delle centralità di questo settore nel panorama dell’agrifood del nostro Paese".

"Accetto con molto entusiasmo questa nuova sfida in un settore strategico nel made in Italy agroalimentare – afferma Paolo Borgio -. Il nostro obiettivo è rendere Macfrut un hub globale sempre più forte per l’ortofrutta, ampliando le opportunità di networking e di business per tutti gli espositori, in stretta sinergia con un altro elemento che caratterizza questa manifestazione: la conoscenza. Sono convinto che in un’ottica di sistema Macfrut continuerà a crescere e ad affermarsi sempre di più come punto di riferimento internazionale per il settore".

re.ce.