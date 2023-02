La figura di Anita Garibaldi e le bellezze di Cesenatico in tv

La città continua ad essere protagonista in televisione e anche al cinema, mettendo in bella mostra anche il Museo della Marineria ed il bragozzo San Nicolò, una delle barche storiche della sezione galleggiante del museo che è ancora in attività e viene impiegata nelle più importanti manifestazioni pubbliche ed istituzionali. Nei giorni scorsi Rai 3 ha trasmesso ’La Versione di Anita’, un documentario aperto proprio sulla storica imbarcazione e a Cesenatico, luogo legato a doppio filo alla vita e alle vicende di Anita Garibaldi, che raggiunse questo porto il 2 agosto 1849 assieme al marito Giuseppe Garibaldi.

Il documentario, diretto da Luca Criscenti e prodotto dalla Land Comunicazioni con il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commision, dopo essere stato protagonista in prima visione su Rai 3, ora è disponibile on demand sulla piattaforma Rai Play e comincerà il suo viaggio tra i diversi festival del cinema. Cesenatico dunque continua a promuoversi sulla spinta delle sue bellezze: nel documentario, oltre al San Nicolò, sono presenti diverse imbarcazioni private ormeggiate sul porto canale. Il film dona nuova luce alla figura di Anita: nell’immaginario rimasta sempre legata al marito, ma scavando nella sua biografia, alla luce delle più recenti ricerche, una donna autonoma, capace di scelte difficili e spesso scomode, che ha combattuto battaglie cruciali per la libertà dei popoli. Questa produzione televisiva si unisce ai riconoscimenti avuti da Cesenatico recentemente con la serie Summertime su Netflix, The Bad Guy su Amazon Prime, 4 Ristoranti, 4 Hotel e i numerosi servizi di Rai, Mediaset ed altri canali.

g.m.