La fine degli orsi trentini al centro dell’incontro con il naturalista Celli

Davide Celli, naturalista e presidente dell’associazione Legio Ursa, sarà oggi alle 18.30 alla libreria Ubik di piazza del Popolo per un incontro su ’La fine degli orsi trentini’, promosso dall’associazione Borgo Odoroso Aps presieduta da Ada Grilli. Il relatore, figlio dell’indimenticato etologo Giorgio Celli, sarà introdotto dalla presidente di Borgo Odoroso e dall’entomologo Claudio Venturelli.

È tuttora acceso il dibattito sull’’orsa problematica’ del Trentino, accusata di avere aggredito e ucciso il runner Andrea Papi. "Superflua la considerazione – sottolinea Grilli -, che il dolore dei genitori del giovane non è riparabile, ma ora occorre ragionare su quell’episodio, increscioso sì, ma anche nella natura delle cose: uno scontro fisico casuale e impari tra una creatura fragile e indifesa con un’altra di mole il doppio e con indiscussa capacità di prevalere. Il Borgo Odoroso si unisce alle voci di chi protesta contro la sentenza di abbattimento (decisione slittata al 25 maggio) e propone un’ occasione di discussione pubblica".

Gioverà ascoltarlo in considerazione del fatto che anche le nostre colline popolose, coltivate, con molti allevamenti animali, sono abitate da specie selvatiche".

"Quando ci addentriamo negli habitat di specie potenzialmente pericolose come gli orsi – ci dice Celli -, ma vale per le volpi, i lupi, i cani inselvatichiti, in particolare se femmine coi piccoli dobbiamo essere consapevoli che sono due mondi che si guardano con paura, dopo un primo momento di stupefazione. Gesti come agitare bastoni, aizzare un cane domestico, correre o avanzare verso l’orso per colpirlo o farlo scappare sono i peggiori dei comportamenti da tenere. Ci vuole rispetto per la convivenza di entrambe le specie, ma vale la pena annotare che percentualmente uccidono più le vespe che non gli orsi, che anche una mandria di mucche può attaccare, così come una cornacchia cui sia caduto un piccolo dal nido".

Raffaella Candoli