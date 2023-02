La ‘firma’ degli studenti sulla rigenerazione urbana

Il progetto di rigenerazione urbana dell’area della stazione ferroviaria avrà un ‘marchio’ nato dalla mano degli studenti che la frequentano ogni giorno. In vista dell’avvio del primo stralcio dei lavori, gli studenti dell’istituto ‘VersariMacrelli’, coordinati dal professore Simone Canolicchio e da Roberto Ceccarelli, Project Manager Pnrr del Comune, si sono cimentati in un percorso di progettazione, caratterizzato dalla realizzazione del logo di ‘Prossima Stazione Cesena’, concorso di progettazione che l’Amministrazione comunale ha promosso nel mese di giugno per ripensare gli spazi pubblici dalla stazione. "La rigenerazione urbana della zona Stazione – commenta l’assessora alla rigenerazione urbana Cristina Mazzoni – rappresenta uno dei progetti principali su cui stiamo investendo e che per questa ragione richiede un coinvolgimento attivo di tutti coloro che vivono attivamente in questo comparto cittadino". "Il coinvolgimento diretto degli studenti dell’indirizzo grafico del ‘VersariMacrelli’ ci ha dato modo, in questi mesi, di condividere una visione urbana che stravolgerà in meglio e nel segno dell’innovazione questa zona di Cesena da sempre al centro degli spostamenti e del tessuto economico locale" conclude Mazzoni.