La fisica dello youtuber De Biasio

I segreti della fisica si svelano a teatro. Accade la sera di domenica 11 febbraio al Comunale di Cesenatico, quando a partire dalle 21, in arrivo da Londra salirà sul palco Davide dD Biasio, un giovane youtuber che gestisce il progetto di divulgazione scientifica Spazi Attorcigliati. Sarà una conferenza-spettacolo sul tema "Lo spazio tempo in un bicchiere", in cui nella smisurata vastità dell’universo osservabile, ogni cosa pare essere composta dalla stessa manciata di particelle elementari. Questi minuscoli oggetti, creati e distrutti da processi quantistici, possono danzare nel vuoto, interagire e combinarsi, dando origine a banane, esseri umani e stelle di neutroni. L’idea che la complessità del mondo si riduca a poche e semplici regole è non solo affascinante, ma anche incredibilmente efficace dal un punto di vista degli esperimenti. Tuttavia, non può che evocare una nuova domanda, su come sia possibile che le diverse particelle elementari, a loro volta, emergano da una singola entità fondamentale. La ricerca di una risposta condurrà il pubblico in territori selvaggi e inesplorati, dove l’esistenza stessa di spazio e tempo verrà messa in discussione. Le prevendite sono disponibili su viva ticket, mentre il botteghino aprirà un’ora prima dello spettacolo, alle 19.30.