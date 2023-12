La fitta rete dei sentieri in manutenzione al Cai

La numerosa fitta ragnatela di sentieri nei boschi che si sviluppano nella grande area protetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sul crinale tosco-romagnolo (di cui fa parte anche Bagno di Romagna), vanno in manutenzione al Club Alpino Italiano (CAI). E questo accordo tra Il Parco e le sezioni territoriali del Cai, l’encomiabile istituzione di tutela e di promozione della montagna fondata da Quintino Sella nel 1863, fissa anche che è stata superata la somma di ottocento chilometri di sentieri presi in carico dal Cai stesso. Al Cai la legislazione nazionale assegna funzioni di coordinamento, aggiornamento e manutenzione in materia sentieristica e il Parco, sulla base di un rapporto rodato nel tempo, riconosce che, per finalità istituzionale, tradizione e organizzazione, esso offra ampie garanzie nello studio e nella tracciatura dei sentieri, del loro monitoraggio e degli interventi che realizza attraverso l’azione dei propri iscritti e simpatizzanti.

In particolare, le mansioni dell’accordo riguarderanno la segnatura del tracciato (la tradizionale striscia bianco-rossa), la ripulitura dei sentieri, l’asportazione dei rifiuti, piccole regimazioni idriche, manutenzione revisione della cartellonistica verticale in legno, cura della manutenzione e dell’ospitalità dei rifugi gestiti, monitoraggio sullo stato dei ricoveri più in generale e segnalazione di particolari situazioni di degrado. Hanno firmato la nuova convenzione con Luca Santini presidente del Parco Nazionale, Massimo Bizzarri presidente dell’articolazione Cai della Regione Emilia-Romagna e Giancarlo Tellini.

gi. mo.