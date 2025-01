La Fiumicinese festeggia 60 anni

A Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone c’è grande attesa per sabato 1 febbraio, per festeggiare i 60 anni di attività ciclistica della Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica. L’appuntamento è nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo dove oltre 200 persone tra atleti, ex atleti e simpatizzanti si troveranno per festeggiare questo importante traguardo della gloriosa società che, durante tutta la sua longeva attività, ha tesserato per la Federazione Ciclistica Italiana oltre 750 atleti e alla conduzione si sono alternati i presidenti Giuliano Lasagni, venuto a mancare nel 2020, Giorgio Gnoli, Tonino Buda e, dal 2016 Rino Sarpieri.

La società ha conseguito innumerevoli titoli a livello provinciale e regionale, vincendo anche ben 17 titoli di Campione Italiano, il primo dei quali Matteo Fiori nel 1991, a cui seguirono Christian Pepoli, uno degli attuali direttori sportivi della società, Stefano Brunelli, Simone Pasolini, Nicola Rocchi, Elia Ceccarelli, Simone Caponnetto, Luca Pacioni per due volte e poi corridore professionista per diversi anni, Michelangelo Riciputi, Michele Senni, Federico Orlandi, Lorenzo Anniballi ben 3 volte, Sara Pepoli attualmente ciclista professionista, figlia di Christian Pepoli e ultimo Matteo Ghirelli che nel 2024 ha vinto il titolo di campione italiano nella specialità principe della pista, la velocità nella pista a Noto.

Sono numerosi i piazzamenti ottenuti, ma il più significativo rimane il secondo posto ottenuto da Andrea Cantoni ai campionati Italiani su strada nel 2016 a Comano Terme mentre sono molti a ricordare la perfetta organizzazione del Campionato Italiano su strada della categoria Allievi il 29 luglio 1997 a Savignano sul Rubicone vinto da Filippo Pozzato davanti a Damiano Cunego. La prima vittoria arrivò il 9 maggio 1965 da Roberto Magnani a Ponte Pietra di Cesena.

Fra i tanti giovani che hanno corso con la Fiumicinese anche due parroci: don Giampaolo Bernabini, vincitore di diverse corse, oggi parroco a San Mauro Pascoli e don Angelo Rubaconti. Appuntamento quindi per sabato prossimo, obbligatoria la prenotazione presso i responsabili della società.

Ermanno Pasolini