La folla di Mattarella Corsa al posto libero sotto i porticati per vedere il presidente

di Andrea Alessandrini

Il protocollo prevede che con le sue gambe il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – nella vista storica per la nostra città del 2 maggio prossimo – calpesterà il manto dell’unica parte di centro storico nobile – il cosiddetto salotto – in cui non è stata rifatta la pavimentazione e ancora si conserva il non recente manto in cubi di porfido, che un tempo si trovara anche nei corsi Cavour e Sozzi: il tratto di corso Garibaldi dalla sede dell’ex Cassa di Risparmio sino alla piazza del teatro. Da piazza del Popolo nel 1984 in poi, in tutta l’area antica più esclusiva, incluso la parte di corso Garibaldi che costeggia palazzo Oir, in quarant’anni è stato un succedersi di cantieri con manti rifatti, l’ultimo dei quali quello delle Tre Piazze in via di ultimazione: tranne, appunto, il tratto che per un quarto d’ora diventerà presidenziale di corso Garibaldi,fiancheggiato dal porticato che svolta in piazza Guidazzi, sede del teatro Bonci.

Il cerimoniale e il piano di sicurezza a cui si sta lavorando alacremente i prevedono che il presidente Mattarella e la sua scorta scendano dall’auto all’imbocco tra corso Mazzini e via Dandini, all’ingresso di piazza della Libertà.

Accanto a lui si muoveranno da quel momento il sindaco Enzo Lattuca, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il prefetto Antonio Corona, che accompagneranno il presidente verso gli operatori della filiera agroalimentare negli stand predisposti in piazza della Libertà per celebrare la Fiera Macfrut che si aprirà a Rimini il 3 maggio. La piazza sarà transennata dalle alberature al porticato di fronte all’abside del Duomo. Mattarella si recherà poi a piedi al teatro Bonci o vi sarà accompagnato con l’automobile presidenziale in caso di maltempo. Il capo dello Stato calpesterà dunque i cubetti di porfido e la folla sarà assiepata nello stretto porticato alla destra della parte di corso, in direzione Bonci e nel suo porolungamento in via Montanari sino a via Isei. Accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia. Alla sua sinistra Mattarella sarà sollecitato ad ammirare il bel palazzo dimora natale di Giannangelo Braschi futuro papa Pio VI e proseguirà verso l’imbocco con via Aldini.

Nell’amio spazio del sagrato della chiesa dei Servi, anch’esso transennato, ci sarà spazio per la folla, mentre in piazza Guidazzi sarà installata una postazione per la stampa attigua al porticato; invece dall’altra parte della piazza prospiciente ai Giardini pubblici si raggrupperanno festanti scolaresche a invito. Dopo l’incontro al teatro Bonci con gli ottocento rappresentanti del mondo economico imprenditoriale, istituzionale e degli studenti di secondaria superiore e Università, l’auto presidenziale accompagnerà Mattarella nel percorso a ritroso corso Garibaldi-corso Mazzini. piazza Almerici, nel più regale e giusticato dei contromano. Lo attenderà altra folla assiepata nel porticato di palazzo Almerici e le scolaresche troveranno posto in uno spazio transennato attiguo al palazzo del Ridotto.

Mattarella scenderà dall’auto in una piazza Bufalini nuova di zecca, liberata in questi giorni dal cantiere prossimo alla conclusione, e da lì accederà alla Malatestiana dall’ingresso principale in solenne visita privata alla Biblioteca Malatestiana, luce per gli occhi del presidente a suggellare le due ore della sua apparizione cittadina.