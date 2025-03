La forbice spareggi dai 51 ai 60 punti

Cesena sesto in classifica a 40 punti in piena zona playoff a dieci giornate dalla fine della stagione regolare, la zona spareggi arriva fino ai 38 punti di Palermo e Bari ricordando che dalla stagione 2017-2018 i playoff si disputano in B dalla terza all’ottava classificata (prime due in A dirette) e per farli il distacco tra terza e quarta non deve essere superiore a 14 punti, in precedenza era di 9. Una sola volta in cadetteria non sono stati disputati i playoff, nella stagione 2006-07 quando Juve 88, Napoli 79 e Genoa 78 andarono direttamente in A, i liguri infatti avevano dieci punti di vantaggio sul Piacenza quarto. Cesena quindi al momento in piena corsa playoff e anche per una discreta posizione. Guardiamo in ordine decrescente la zona playoff nelle ultime stagioni fissando il limite dell’ottavo posto e poi osservando anche le posizioni davanti. Stagione 2023-24, limite Brescia 51. In ordine decrescente Venezia 70, Cremonese 67, Catanzaro 60, Palermo 56, Sampdoria 55, Brescia 51. Stagione 2022-23 limite Venezia 49 punti. Bari 65, Parma 60, Cagliari 60, Sudtirol 58, Reggiana 50, Venezia 49. Stagione 2021-2022 limite Perugia 58. Pisa 67, Monza 67, Brescia 66, Ascoli 65, Benevento 63, Perugia 58. Stagione 2020-21 limite Chievo 56. Monza 64, Lecce 62, Venezia 59, Cittadella 57, Brescia 56, Chievo 56. Stagione 2019-2020 limite Frosinone 54. Spezia 61, Pordenone 58, Cittadella 58, Chievo 56, Empoli 54, Frosinone 54. Stagione 2018-2019 limite Perugia 50. Benevento 60, Pescara 55, Verona 52, Spezia 51, Cittadella 51, Perugia 50. Stagione 2017-2018 limite Perugia 60. Frosinone 72, Palermo 71, Verona 67, Cittadella 66, Bari 65, Perugia 60. Classifica playoff attuale alle spalle Di Sassuolo 65 e Pisa 57 che andrebbero subito in A: Spezia 51, Catanzaro 43, Cremonese 42, Cesena 40, Juve Stabia 39, Palermo 38 e Bari 38.