La forza del ricordo nelle poesie di Pazzini

Un poeta dalla voce limpida che mette in versi un mondo, una comunità, un paese. E’ Sergio Pazzini, nato a Savignano di Rigo ma da molti anni residente a Firenze senza per questo aver mai dimenticato le sue radici. E è la profondità di questo legame che si coglie intatto nel suo ultimo libro "Lievito nel pane. La forza del ricordo" (Società Editrice Il Ponte Vecchio) che verrà presentato domani alle 16,30 presso la biblioteca, a Palazzo Marcosanti, grazie all’organizzazione del Comune di Sogliano, in particolare all’assessora alla Cultura Erica Comandini che guiderà l’evento. E’previsto anche un saluto della sindaca Tania Bocchini. A commentare l’opera di Pazzini, che è anche autore di romanzi, di brevi composizioni denominate aiku e vincitore di diversi premi letterari, ci sarà anche Fabio Molari, poeta egli stesso e sindaco di Montiano. Non ci sarà l’autore, impedito da gravi problemi di salute ma sorretto da una mente vivida nonostante la cecità che lo ha lasciato al buio da lungo tempo. "Sarò con il cuore con tutti quelli che avranno voglia di ascoltare le mie poesie" dice, tuttavia, per bocca della moglie Carmela, compagna di vita e sostegno indefettibile nel suo difficile quotidiano.

Nel libro, con la lucidità di reminiscenze miracolosamente intatte, fisse nelle pupille della mente, Pazzini porta per mano il lettore nel suo paese mai dimenticato e mai davvero lasciato. Un paese in rima, dunque, tra lampi di vita, schegge di memoria a tracciare un caleidoscopio che ricrea un mondo. Come frecce che rompono il buio della dimenticanza si snodano le storie di una comunità, sponde e fiume dello scorrere del tempo. I campi, i calanchi, la miniera, le case a fare da sponda; gli uomini, le donne, gli animali, il fluire del loro tempo, sono l’acqua che scorre tra quelle rive. Le rime corrono qualche volta sottolineate dal suono sincopato del dialetto romagnolo a sottolineare un modo di dire, un’espressione che nessuna traduzione renderebbe mai appieno. Ed ecco che le rime consegnano ai posteri figure come Muschìn che tracanna l’ultima vendemmia in barba ai progetti del padre, l’Ersilia e le sue spericolate risposte al telefono pubblico, il ricordo del centauro Pelo che sacrifica la sua giovane vita su una curva e resta per sempre impavido nella memoria di chi lo ha conosciuto, il maniscalco Sardonini tra scintille di brace, la Pipòna a piedi scalzi con l’immancabile sigaretta tra le labbra. Poi lo stagnino, il fruttivendolo, il venditore di corredi e di piatti, il mendicante dall’aria austera e misteriosa. Quindi le feste, le fiere, le micidiali chiacchiere di paese e la gioventù che pensa all’amore. A piè di pagina cenni storici, spigolature e notizie che si sarebbero dette perdute, fanno del volume un magnifico affresco poetico che è anche racconto antropologico.